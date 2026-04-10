Contundente, Miguel Díaz-Canel asegura que no va a renunciar a la presidencia de Cuba

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Internacional
/ 10 abril 2026
    Contundente, Miguel Díaz-Canel asegura que no va a renunciar a la presidencia de Cuba
    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (d), en una entrevista en la que aseguró que no renunciará a su cargo, en La Habana, Cuba. EFE/Kristen Welker/NBC News
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por EFE

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El pronunciamiento del mandatario cubano sucede en medio de un aumento de la presión de la Administración de Donald Trump sobre su país en busca de un cambio de régimen

WASHINGTON- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró el jueves que “no renunciará” a su cargo durante una entrevista con la cadena televisiva NBC.

”Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”, respondió el líder cubano cuando la periodista de NBC lo cuestionó si ha evaluado dimitir para “salvar a su país”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cuba-en-caida-libre-IA19800899

”En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno”, agregó Diaz-Canel, durante la entrevista, la primera que otorga a una cadena estadounidense.

”Tenemos un Estado libre y soberano (...) gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de Estados Unidos”, concluyó su respuesta.

El pronunciamiento de Díaz-Canel sucede en medio de un aumento de la presión de la Administración de Donald Trump sobre su país en busca de un cambio de régimen.

Trump se ha referido a Cuba como “una nación fallida” y desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas bloqueó los envíos petroleros que Venezuela destinaba a la isla.

El presidente cubano se mostró molesto cuando la entrevistadora le preguntó si consideraba renunciar y replicó que si podría hacerle la misma pregunta a Trump o si el cuestionamiento era una orden del Departamento de Estado.

”Podemos negociar pero sobre la mesa sin presiones o intentos de una intervención estadounidense”, agregó Díaz-Canel.

El mes pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el sistema económico de Cuba se encuentra fallido y sugirió la posibilidad de un cambio de Gobierno.

El jueves, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov visitó La Habana para anunciar un segundo envío de petróleo desde Moscú a la isla en busca de romper el cerco impuesto por la Administración Trump.

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