Contundente, Trump afirma que solo aceptará una ‘rendición incondicional’ de Irán

Internacional
/ 6 marzo 2026
    Contundente, Trump afirma que solo aceptará una ‘rendición incondicional’ de Irán
    El humo se eleva después de un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán. Una operación militar conjunta israelí y estadounidense continúa atacando múltiples lugares en todo Irán desde las primeras horas del día. EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
EFE
por EFE

Conflictos
Guerras
Paz

Irán

Donald Trump

Hasta ahora, por lo menos seis militares estadounidenses han perdido la vida desde el inicio de la guerra

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que «no habrá acuerdo con Irán» y que solo aceptará una “rendición incondicional”, cuando la guerra estadounidense e israelí contra Irán está a punto de cumplir su primera semana.

“¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, aseguró Trump en su red Truth Social.

Replicando el eslogan con el que llegó a la Casa Blanca (Hacer América Grande de Nuevo), apuntó que Irán tendrá un gran futuro: “¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!”, escribió el mandatario, cuando la guerra que lanzó junto a Israel contra la República Islámica llega a su séptimo día.

En los ataques iniciales, el pasado sábado, fueron asesinados el líder supremo iraní, Alí Jameneí, parte de la cúpula militar del país persa y otros cientos de personas, en cifras que han ido en aumento a medida que continúan los bombardeos de Washington e Israel.

Teherán ha respondido con ataques a Israel y varias bases militares y embajadas estadounidenses en países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.

Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde el comienzo de la guerra.

Anteriormente, Trump había asegurado en entrevistas a la prensa estadounidense que el Gobierno iraní quería dialogar, aunque Teherán lo ha negado.

Este es un momento delicado para el presidente republicano, ya que la operación militar junto a Israel ha generado críticas no solo entre sus detractores, sino también entre las bases trumpistas y su entorno más afín.

Estas corrientes críticas consideran que el presidente se comprometió a centrarse en asuntos de Estados Unidos y no a empezar guerras en el exterior, con el coste de vidas estadounidenses y las consecuencias económicas negativas que puedan generar.

Trump sostiene que los ataques contra Irán tienen el objetivo de proteger a los estadounidenses y acabar con las capacidades militares iraníes, destruir su Armada y su programa nuclear.

Está previsto que este viernes Trump y el secretario Hegseth se reúna en la Casa Blanca con los directores ejecutivos de empresas de defensa.

