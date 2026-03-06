Contundente, Trump afirma que solo aceptará una ‘rendición incondicional’ de Irán

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que «no habrá acuerdo con Irán» y que solo aceptará una “rendición incondicional”, cuando la guerra estadounidense e israelí contra Irán está a punto de cumplir su primera semana.

“¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, aseguró Trump en su red Truth Social.

Replicando el eslogan con el que llegó a la Casa Blanca (Hacer América Grande de Nuevo), apuntó que Irán tendrá un gran futuro: “¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!”, escribió el mandatario, cuando la guerra que lanzó junto a Israel contra la República Islámica llega a su séptimo día.

En los ataques iniciales, el pasado sábado, fueron asesinados el líder supremo iraní, Alí Jameneí, parte de la cúpula militar del país persa y otros cientos de personas, en cifras que han ido en aumento a medida que continúan los bombardeos de Washington e Israel.

Teherán ha respondido con ataques a Israel y varias bases militares y embajadas estadounidenses en países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.

Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde el comienzo de la guerra.

Anteriormente, Trump había asegurado en entrevistas a la prensa estadounidense que el Gobierno iraní quería dialogar, aunque Teherán lo ha negado.

Este es un momento delicado para el presidente republicano, ya que la operación militar junto a Israel ha generado críticas no solo entre sus detractores, sino también entre las bases trumpistas y su entorno más afín.

Estas corrientes críticas consideran que el presidente se comprometió a centrarse en asuntos de Estados Unidos y no a empezar guerras en el exterior, con el coste de vidas estadounidenses y las consecuencias económicas negativas que puedan generar.

Trump sostiene que los ataques contra Irán tienen el objetivo de proteger a los estadounidenses y acabar con las capacidades militares iraníes, destruir su Armada y su programa nuclear.

Está previsto que este viernes Trump y el secretario Hegseth se reúna en la Casa Blanca con los directores ejecutivos de empresas de defensa.