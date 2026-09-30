Corea del Norte niega haber colocado las minas que hirieron a 3 soldados surcoreanos y acusa a Seúl de conspiración

La influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un rechazó el miércoles las conclusiones de Corea del Sur según las cuales Corea del Norte plantó minas terrestres que hirieron a tres soldados surcoreanos la semana pasada y amenazó con tomar represalias si el Sur dispara contra las tropas norcoreanas que fortifican la frontera. El incidente podría exacerbar aún más las tensiones entre las dos Coreas, que no cuentan con líneas directas militares operativas ni otros canales de comunicación de emergencia, mientras Corea del Norte endurece su postura hacia Seúl y expande su programa nuclear militar.

Tres soldados surcoreanos resultaron heridos en dos explosiones ocurridas el 21 de septiembre cerca de la línea de demarcación militar en la sección occidental de la Zona Desmilitarizada, una zona de amortiguación fronteriza fuertemente fortificada entre las dos Coreas, comúnmente conocida como DMZ. La declaración de Kim Yo Jong se produjo después de que el ejército de Corea del Sur anunciara el lunes una evaluación preliminar que indicaba que las explosiones fueron causadas por minas norcoreanas, tras una inspección conjunta del lugar con el Comando de las Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que investigadores surcoreanos y de la ONU descubrieron otra mina norcoreana el martes durante una inspección de seguimiento. El Comando de la ONU declaró el miércoles que Corea del Norte había violado el acuerdo de armisticio que puso fin a los combates en la Guerra de Corea de 1950-53. El acuerdo prohíbe a ambas partes cometer cualquier acto hostil “dentro, desde o contra” la DMZ y prohíbe al personal militar o civil cruzar la línea de demarcación militar sin la autorización de la comisión de armisticio. El Comando de la ONU afirmó que estaba abordando la violación a través de los mecanismos establecidos, pero no dio más detalles. Kang Hyunwoo, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, declaró que las fuerzas armadas “instan encarecidamente” a Corea del Norte a disculparse por las explosiones y a tomar “medidas responsables” para evitar que se repitan. El ministro de Defensa surcoreano, Kang Shin-chul, afirmó que Corea del Sur consideraría “medidas correspondientes” no especificadas si una investigación exhaustiva confirma la responsabilidad de Corea del Norte.

KIM CALIFICA LAS AFIRMACIONES DE SEÚL DE “FARSA” Kim Yo Jong, considerada posiblemente la segunda figura más poderosa de Pyongyang , calificó la evaluación surcoreana de “farsa conspirativa” y acusó a Seúl de hacer afirmaciones infundadas para crear un pretexto para la provocación contra el Norte. En los últimos años, Corea del Norte ha añadido minas, barreras antitanque y otras fortificaciones en la línea del frente, lo que ha generado preocupación en el Sur por la creciente presencia de soldados norcoreanos cerca de la frontera. Kim criticó a Corea del Sur por emitir advertencias y disparar tiros de advertencia contra las tropas norcoreanas que realizaban trabajos de fortificación en la línea del frente, e insistió en que “nuestros soldados nunca han cruzado la frontera”. “Si los matones militares (surcoreanos) disparan contra nuestros soldados que llevan a cabo el proyecto permanente para la frontera sur, y no se trata de disparos de advertencia, nuestras unidades fronterizas tomarán medidas de represalia inmediatas y despiadadas”, dijo. Las recientes explosiones, que tuvieron lugar a unos 10 metros al sur de la línea de demarcación militar, se produjeron durante una operación para establecer una ruta de patrulla a través de una zona densamente vegetada. La ruta tenía como objetivo permitir futuras inspecciones con el Comando de la ONU después de que Corea del Sur detectara el año pasado “cambios en el terreno” que podrían ser consecuencia del minado norcoreano. La DMZ es una franja de 250 kilómetros y una de las fronteras más fortificadas del mundo, con aproximadamente 2 millones de minas terrestres, vallas de alambre de púas, trampas para tanques y tropas de combate en ambos lados. En agosto de 2015, otra serie de explosiones de minas terrestres dejó mutilados a dos soldados surcoreanos y elevó drásticamente las tensiones entre las dos Coreas. Posteriormente, las dos Coreas intercambiaron amenazas, realizaron demostraciones de armas y reanudaron las transmisiones de propaganda fronteriza, hasta que días de largas negociaciones finalmente las alejaron del borde del abismo. Corea del Norte emitió entonces una vaga expresión de pesar por las heridas de los soldados, pero nunca ha asumido claramente la responsabilidad.