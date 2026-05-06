Corea del Norte reforma su constitución para eliminar las referencias a la unificación de la península

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    Corea del Norte reforma su constitución para eliminar las referencias a la unificación de la península
    La cláusula también establece que Corea del Norte “nunca tolerará ninguna violación” de su territorio, pero no especifica la ubicación de su frontera con Corea del Sur ni menciona explícitamente los límites marítimos en disputa, como la Línea Límite Norte en el Mar Amarillo. EFE

Marca la primera vez que Corea del Norte agrega una cláusula territorial a su constitución

Corea del Norte ha revisado su constitución para definir su territorio como fronterizo con Corea del Sur y eliminar las referencias a la reunificación, según un borrador del texto revisado por Reuters, codificando así el impulso del líder Kim Jong Un para tratar a las dos Coreas como estados separados.

La revisión, que se cree que fue adoptada en una reunión de marzo de la Asamblea Popular Suprema, el órgano legislativo de Pyongyang que solo sirve de títere, marca la primera vez que Corea del Norte agrega una cláusula territorial a su constitución, según declaró Lee Jung-chul, profesor de la Universidad Nacional de Seúl, en una rueda de prensa celebrada el miércoles en el Ministerio de Unificación de Corea del Sur.

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El nuevo artículo 2 establece que el territorio de Corea del Norte incluye las tierras “que limitan con la República Popular China y la Federación Rusa al norte y con la República de Corea al sur”, así como las aguas territoriales y el espacio aéreo basados en esas tierras, según el texto.

La cláusula también establece que Corea del Norte “nunca tolerará ninguna violación” de su territorio, pero no especifica la ubicación de su frontera con Corea del Sur ni menciona explícitamente los límites marítimos en disputa, como la Línea Límite Norte en el Mar Amarillo.

La constitución revisada también designa a Kim, como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, como jefe de Estado de Corea del Norte, sustituyendo la redacción anterior que describía el cargo como el de líder supremo del país que representa al Estado.

Según el texto, también se afirma explícitamente que el mando de las fuerzas nucleares de Corea del Norte recae en el presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, lo que otorga formalmente a Kim la autoridad sobre el arsenal nuclear del país.

Una cláusula de defensa aparte describe a Corea del Norte como un “estado responsable en materia de armas nucleares” y afirma que impulsará el desarrollo de armas nucleares para salvaguardar la supervivencia del país y sus derechos de desarrollo, disuadir la guerra y proteger la paz y la estabilidad regionales y mundiales.

Según los medios de comunicación surcoreanos, Lee afirmó que la omisión de una frontera intercoreana específica sugiere que Pyongyang podría estar tratando de evitar crear de inmediato una nueva fuente de fricción, incluso mientras incorpora la doctrina de los “dos estados hostiles” de Kim en la ley suprema del país.

En enero de 2024, Kim pidió que se enmendara la constitución para definir a Corea del Sur como el “principal enemigo e invariable adversario” del Norte y para declarar que el territorio norcoreano era independiente del de Corea del Sur.

En los últimos años, Pyongyang ha adoptado una política más hostil hacia Seúl, al tiempo que ha rechazado las reiteradas propuestas de diálogo del presidente surcoreano Lee Jae Myung.

La misión permanente de Corea del Norte ante la ONU no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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