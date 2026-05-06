El líder de las Islas Canarias rechaza la decisión de España de permitir que el crucero MV Hondius atraque a pesar del brote de hantavirus

“No puedo permitir que entre en las Islas Canarias”, declaró Fernando Clavijo al medio local Onda Cero.

El crucero MV Hondius, afectado por el virus, tiene prohibido atracar en las Islas Canarias debido al brote de hantavirus en curso, según confirmó el miércoles el presidente de la región.

El político conservador Clavijo ha criticado duramente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de ideología socialista, por la decisión de permitir el atraque del barco, alegando que “no se basa en ningún criterio técnico, ni existe información suficiente para tranquilizar al público o garantizar su seguridad”.

También ha acusado al gobierno de mostrar “deslealtad institucional”, alegando que Madrid no le ha mantenido informado y ha solicitado una reunión urgente, según informa OK Diario.

El gobierno de Madrid afirmó que “España tiene la obligación moral y legal de ayudar a estas personas, entre las que también hay varios ciudadanos españoles”.

“La Organización Mundial de la Salud ha explicado que Cabo Verde no está en condiciones de llevar a cabo esta operación.

“Las Islas Canarias son el lugar más cercano que cuenta con las capacidades necesarias”.

El barco, afectado por el virus y con unos 150 tripulantes y pasajeros a bordo, se preparaba para viajar a las Islas Canarias tras haber quedado varado en aguas de África occidental, frente a Cabo Verde.

Las autoridades se habían negado a conceder permiso para que el barco atracara debido a preocupaciones sanitarias.

El barco tendría que viajar durante cuatro días antes de llegar a las Islas Canarias.

Se esperaba que atracara en Tenerife o Gran Canaria, donde los pasajeros y la tripulación serían examinados antes de recibir tratamiento o ser repatriados a sus países de origen.

Se ha confirmado la muerte de tres personas en el brote y al menos cinco están enfermas.

Las autoridades suizas han confirmado que un pasajero está siendo tratado en un hospital de Zúrich por hantavirus.

El viajero, identificado únicamente como un hombre, regresó al país el mes pasado y acudió al médico cuando notó algunos síntomas.

El hantavirus, la enfermedad que acabó con la vida de Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman , se suele transmitir a través de las heces de los roedores, pero las autoridades sanitarias afirman que les comunicaron que no se encontraron roedores a bordo.

Pero una cepa en particular, el “virus de los Andes”, es alarmante; se puede transmitir entre personas y tiene una tasa de mortalidad de casi el 40%.

Maria Van Kerkhove, directora de la OMS para la preparación y prevención de epidemias y pandemias, declaró el martes a los periodistas que “creemos que puede haber cierta transmisión de persona a persona entre contactos muy cercanos”.

Los pasajeros a bordo del barco dicen que han estado leyendo y viendo películas, tratando de mantenerse entretenidos mientras están en alta mar.

“Nuestros días han sido casi normales, solo estábamos esperando que las autoridades encontraran una solución”, dijo Qasem Elhato, de 31 años, a la Associated Press.

“Pero el ánimo en el barco es alto y nos mantenemos ocupados leyendo, viendo películas, tomando bebidas calientes y ese tipo de cosas.”

Elhato afirmó que los pasajeros llevaban mascarillas y practicaban el distanciamiento social, precauciones que se tomaron durante la pandemia de Covid-19.

Helene Goessaert, otra pasajera, dijo que todos están “en el mismo barco, literalmente”.

“Recibimos información a intervalos regulares. Es precisa. Por lo demás, solo queda esperar”, dijo.

“Hoy recibimos fruta y verdura fresca. Eso fue muy importante para nosotros.”

Mientras tanto, los expertos han declarado al Post que los pasajeros podrían enfrentarse a hasta ocho semanas de cuarentena.

El barco zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril.