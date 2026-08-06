Críticas de Donald Trump complican las negociaciones comerciales entre Canadá y EU

TORONTO.- Luego de que el Presidente Donald Trump califica como repugnante a Canadá, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró que las negociaciones comerciales con Estados Unidos se habían vuelto “desagradables”

Fue ayer que el presidente Donald Trump arremetió contra su vecino del norte y contra el gobierno canadiense, amenazando con aumentar sus aranceles, al mismo tiempo dijo que un grupo de países entre los que se encuentra México y China se han aprovechado supuestamente colocando aranceles en sus mercados.

TE PUEDE INTERESAR: La Junta de Paz de Gaza de Trump emite el primer contrato de construcción para una base militar

Ante esto el jueves Carney señaló que Canadá sigue siendo parte de las negociaciones a pesar de los comentarios de Trump.

“Esta es una negociación complicada”, afirmó Carney en francés. “Se podría decir ‘desagradable’. Pero es una cuestión sobre los empleos de los canadienses. Es una cuestión sobre el futuro de las empresas canadienses”.

Fue el miércoles que Trump criticó a Canadá durante su discurso del miércoles en Las Vegas. “Nos han perjudicado durante años con aranceles impuestos por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, por todos. Canadá. Canadá es repugnante. Si, si lo son. Son repugnantes. Me encanta su gente, pero es repugnante. Un liderazgo repugnante. Y México. Todos lo hicieron”, dijo desde Las Vegas.

Carney comentó que “estamos en medio de una guerra arancelaria con los estadounidenses”, pero se burló cuando le preguntaron por los comentarios de Trump.

Indicó que los negociadores canadienses se encontraban en Washington esta semana y que tenía previstas más conversaciones con Trump después de hablar con él la semana pasada.

Cabe destacar que Estados Unidos ya implementó aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles canadienses. Trump ha amenazado con impuestos a la importación de hasta el 50% a más productos canadienses a partir del 19 de agosto.

al momento Canadá es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y la medida amenaza con aumentar todavía más los precios en un momento en que los estadounidenses ya han expresado su frustración debido al alto costo de vida de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El primer ministro indicó que los aranceles existentes de Estados Unidos sobre el aluminio han contribuido a un aumento del 58% en los precios del aluminio en Estados Unidos.

“No es una buena situación para las empresas estadounidenses”, expresó Carney.