/ 7 agosto 2025
    ¿Cuáles son los cinco países más peligrosos para desempeñarse como defensor ambiental en Latinoamérica?
    Con 32 ambientalistas fallecidos México se ubica en el segundo lugar en el mapa de Front Line Defenders de los cinco países iberoamericanos más peligrosos para ser defensor ambiental. Ilustración: Front Line Defenders

Con 32 ambientalistas fallecidos México se ubica en el segundo lugar en el mapa de Front Line Defenders de los cinco países iberoamericanos más peligrosos para ser defensor ambiental

DUBLÍN- Ya sea proteger el medioambiente o defender los derechos humanos son consideradas tareas con un elevado riesgo en Latinoamérica, tan solo en 2024 contabilizaron 257 muertes violentas, es decir, el 80 % de casos a nivel mundial, con lo que pone en evidencia que esta es la región más peligrosa para proteger el planeta.

Estos datos se desprenden del informe de análisis global de Front Line Defenders (FLD) que detalla a través de un mapa cuáles son los los cinco países iberoamericanos considerados como los más peligrosos para llevar acabo este tipo de tareas, estos son Colombia con 157 víctimas, México con 32, Guatemala con 29, Brasil con 15 y Perú con 9.

En este sentido, explica julia Lima, quien es la portavoz de Front Line Defenders, tanto los conflictos armados como las actividades “extractivistas” son algunas de las causas que están detrás de estos casos, sin embargo, prosigue Lima, son la desprotección estatal así como el “desmantelamiento de la legislación ambiental” por parte de los gobiernos son “los principales responsables del aumento de esta violencia”.

Con respecto a 2023, esta situación ha registrado un incremento, cuando 196 personas fueron asesinadas en todo el planeta en ese año, de estos fallecimientos, 166 son de países iberoamericanos segúncon el informe anual de Global Witness (GW).

El panorama en la lo que va de laprimera mitad de 2025 “el escenario sigue empeorando” aseveró Lima, con un “aumento en la tendencia de criminalización” de los defensores que, “agota a las víctimas y profundiza la impunidad” añade la portavoz, con Colombia, en el primer lugar.

El Programa Somos Defensores, que se encarga de llevar acabo una sistematización de los casos con los que estas organizaciones elaboran sus recuentos cada año, contabiliza hasta el primer trimestre del año en curso por lo menos 39 asesinatos en Colombia, siendo este un país de acuerdo a uno de sus portavoces, Juan Manuel Quinche, que “ha tenido una historia muy violenta»; primero con el surgimiento de “grupos guerrilleros y paramilitares, y luego con aquellos que derivan de los procesos de desmovilización”.

Quinche indica que menos del 15 % de los asesinatos cometidos en contra de defensores se resuelve con una sentencia judicial, con lo que en su opinión se “perpetúa la violencia” y tiene “consecuencias fuertes” para otros activistas protectores de la tierra, en particular en las zonas en donde “el Estado no está presente”, lo que “propicia la presencia de actores armados ilegales de carácter transnacional”.

EN MÉXICO HAY UN “RACISMO SISTEMÁTICO”

Front Line Defenders denuncia que en México existe un “racismo sistémico que permea el sistema de justicia penal” afectando primordialmente a los defensores de los pueblos indígenas con “arrestos arbitrarios” y con penas de prisión tan severas que se consideran como “cadena perpetua informal”.

Con lo que se “limita su derecho a defender sus intereses y derechos colectivos”, entre ellos la protección de sus espacios naturales, y los pone en riesgo de ser víctimas de “todo tipo de vulneraciones”.

$!30/01/2020. Homero Gómez González, un activista medioambiental y director de una reserva de naturaleza para mariposas monarca en Ocampo, Michoacán fue asesinado.
30/01/2020. Homero Gómez González, un activista medioambiental y director de una reserva de naturaleza para mariposas monarca en Ocampo, Michoacán fue asesinado. Foto: Cuartoscuro/Alán Ortega

GUATEMALA

Con una población de 18 millones de habitantes, Guatemala se ubica el tercero puesto en cuanto a la violencia contra defensores de derechos a nivel mundial con 29 asesinatos. Este incremento de la violencia contra los ambientalistas es “extremo” en Centroamérica, indica GW, tomando n cuenta que, “en una región con menos del 1 % de la población mundial, fueron asesinadas 36 personas defensoras” tan solo en 2023, es decir “uno de cada cinco homicidios” en todo el mundo.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

