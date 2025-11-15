Cuáles son los grupos ‘antifa’ europeos designados por Trump como grupos terroristas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Cuatro grupos europeos que se definen como anarquistas y revolucionarios ahora son considerados “organizaciones terroristas”
WASHINGTON- El jueves pasado, el Departamento de Estado estadounidense dio a conocer que va a designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) a cuatro grupos que tienen presencia en Alemania, Italia y Grecia que, Washington considera, que están vinculados al movimiento Antifa.
En un comunicado, el departamento detalla que Antifa Ost, Federación Anarquista Informal, que también es denominado Frente Revolucionario Internacional, así como Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria son parte de la lista de organizaciones terroristas globales especialmente designadas (SDGT, por sus siglas en inglés).
TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es Antifa?, el movimiento al que Trump designa oficialmente como una organización ‘terrorista’
Así mismo, se precisó que será a partir del 20 de noviembre cuando se les clasificarán además como FTO, con lo que implicará qu no solo le sean congelados sus activos además de la prohibición de que cualquier estadounidense realice transacciones con estas organizaciones, sino también convierte en delito federal el brindar apoyo a cualquiera de estos grupos designados e impone restricciones migratorias a todos sus miembros.
La cruzada de Trump en contra de Antifa inició tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk en septiembre pasado, del que la Casa Blanca responsabilizó a la “extrema izquierda”, y sus críticos quienes argumentan que con este este intento de represión se corre el riesgo de criminalizar a la oposición política, además de que carece de fundamento legal y lógica, pues en opinión de los expertos se trata de un movimiento sin coordinación real ni jerarquía.
DOS ORGANIZACIONES GRIEGOS, UNA ALEMANA Y UNA ITALIANA
Dos grupos griegos, uno alemán y otro italiano son las nuevas “organizaciones terroristas extranjeras”; Antifa Ost, de Alemania; la Federación Anarquista Informal (también denominado Frente Revolucionario Internacional), de Italia; y Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria, ambas de Grecia.
Desde el jueves estas organizaciones fueron incorporadas en la categoría de organizaciones terroristas globales especialmente designadas (SDGT, por sus siglas en inglés) por el Departamento de Estado .
FEDERACIÓN ANARQUISTA INFORMAL
La Federación Anarquista Internacional (FAI), a la que también se le conoce como Frente Revolucionario Internacional, es un grupo que se autodefine como anarquista y revolucionario, mismo que conocido fundamentalmente por el envío de paquetes explosivos a los responsables de la Unión Europea. Si bien surgió en Italia, han reivindicado acciones de grupos afines en otros países.
La sigla FAI apareció por primera vez en 2003 cuando se atribuyeron el envío de un paquete bomba al ex presidente del Gobierno de Italia, Romano Prodi, quien en ese entonces era el presidente de la Comisión Europea.
También esta organización ha enviado cartas bomba al entonces jefe del grupo del Partido Popular Europeo, el alemán Hans-Gert Poettering, y al principal responsable del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, así como a las sedes de Europol y Eurojust.
En 2005, le enviaron un paquete explosivo al entonces alcalde de Bolonia, Sergio Cofferati, y en 2007, una carta con dos balas y frases intimidatorias a la en en ese momento era la presidenta de la región de Umbria, Maria Rita Lorenzetti.
Asimismo, en 2010 este grupo reivindicó la explosión de dos paquetes bomba en las embajadas de Chile y Suiza en Roma, y en 2012 el atentado llevado acabo encontra del consejero delegado del grupo Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, quien recibió varios disparos en Génova.
Por último, la FAI se atribuyó el envío en 2013 de un paquete bomba mismo que no estalló a la redacción del periódico italiano La Stampa.
ANTIFA-OS
Antifa-Os, que también es conocido como Antifa East y Hammerbande, es un grupo que tiene su sede en Alemania y que precisa que sus fines son combatir el fascismo, el neonazismo y la extrema derecha.
A esta organización se le atribuyen ataques dirigidos a personas a las que considera ‘fascistas’ o que son parte de la ‘escena de derechas’ en Alemania, entre 2018 y 2023, y también una serie de acciones cometidas en Budapest, Hungría, a mediados de febrero de 2023, durante una protesta en contra de una marcha neonazi.
JUSTICIA PROLETARIA ARMADA
Este es un grupo anarquista y anticapitalista griego que es el responsable de ataques con artefactos explosivos en contra de personas del gobierno heleno, entre estos está la colocación de una bomba cerca del cuartel general de la policía antidisturbios en Goudi el 18 de diciembre de 2023.
AUTODEFENSA DE CLASE REVOLUCIONARIA
Es un grupo griego anarquista y anticapitalista, que en sus comunicados expresa su oposición a las estructuras capitalistas asó como al estado; esta organización se dio a conocer el 3 de febrero de 2024 después que hiciera estallar un artefacto explosivo frente al Ministerio de Trabajo, ubicado en el centro de Atenas, en el que no hubo víctimas pero sí importantes daños materiales.
La Policía, de acuerdo a medios griegos, sospecha que este grupo fue el autor de varios ataques que que ocurrieron en 2018.
En abril de 2025 este grupo atacó con una bomba la sede en Atenas de Hellenic Train, que es empresa de ferrocarriles griega, siendo este atentado en respuesta a un accidente de trenes que provocó que 57 personas perdieran la vida en 2023 y del que culpa al Gobierno conservador. Tampoco hubo heridos en este ataque.
Con información de la Agencia de Noticias EFE.