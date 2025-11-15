Cuáles son los grupos ‘antifa’ europeos designados por Trump como grupos terroristas

WASHINGTON- El jueves pasado, el Departamento de Estado estadounidense dio a conocer que va a designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) a cuatro grupos que tienen presencia en Alemania, Italia y Grecia que, Washington considera, que están vinculados al movimiento Antifa. En un comunicado, el departamento detalla que Antifa Ost, Federación Anarquista Informal, que también es denominado Frente Revolucionario Internacional, así como Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria son parte de la lista de organizaciones terroristas globales especialmente designadas (SDGT, por sus siglas en inglés). TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es Antifa?, el movimiento al que Trump designa oficialmente como una organización ‘terrorista’ Así mismo, se precisó que será a partir del 20 de noviembre cuando se les clasificarán además como FTO, con lo que implicará qu no solo le sean congelados sus activos además de la prohibición de que cualquier estadounidense realice transacciones con estas organizaciones, sino también convierte en delito federal el brindar apoyo a cualquiera de estos grupos designados e impone restricciones migratorias a todos sus miembros. La cruzada de Trump en contra de Antifa inició tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk en septiembre pasado, del que la Casa Blanca responsabilizó a la “extrema izquierda”, y sus críticos quienes argumentan que con este este intento de represión se corre el riesgo de criminalizar a la oposición política, además de que carece de fundamento legal y lógica, pues en opinión de los expertos se trata de un movimiento sin coordinación real ni jerarquía. DOS ORGANIZACIONES GRIEGOS, UNA ALEMANA Y UNA ITALIANA Dos grupos griegos, uno alemán y otro italiano son las nuevas “organizaciones terroristas extranjeras”; Antifa Ost, de Alemania; la Federación Anarquista Informal (también denominado Frente Revolucionario Internacional), de Italia; y Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria, ambas de Grecia.

Desde el jueves estas organizaciones fueron incorporadas en la categoría de organizaciones terroristas globales especialmente designadas (SDGT, por sus siglas en inglés) por el Departamento de Estado . FEDERACIÓN ANARQUISTA INFORMAL La Federación Anarquista Internacional (FAI), a la que también se le conoce como Frente Revolucionario Internacional, es un grupo que se autodefine como anarquista y revolucionario, mismo que conocido fundamentalmente por el envío de paquetes explosivos a los responsables de la Unión Europea. Si bien surgió en Italia, han reivindicado acciones de grupos afines en otros países.

La sigla FAI apareció por primera vez en 2003 cuando se atribuyeron el envío de un paquete bomba al ex presidente del Gobierno de Italia, Romano Prodi, quien en ese entonces era el presidente de la Comisión Europea. También esta organización ha enviado cartas bomba al entonces jefe del grupo del Partido Popular Europeo, el alemán Hans-Gert Poettering, y al principal responsable del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, así como a las sedes de Europol y Eurojust. En 2005, le enviaron un paquete explosivo al entonces alcalde de Bolonia, Sergio Cofferati, y en 2007, una carta con dos balas y frases intimidatorias a la en en ese momento era la presidenta de la región de Umbria, Maria Rita Lorenzetti. Asimismo, en 2010 este grupo reivindicó la explosión de dos paquetes bomba en las embajadas de Chile y Suiza en Roma, y en 2012 el atentado llevado acabo encontra del consejero delegado del grupo Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, quien recibió varios disparos en Génova. Por último, la FAI se atribuyó el envío en 2013 de un paquete bomba mismo que no estalló a la redacción del periódico italiano La Stampa. ANTIFA-OS Antifa-Os, que también es conocido como Antifa East y Hammerbande, es un grupo que tiene su sede en Alemania y que precisa que sus fines son combatir el fascismo, el neonazismo y la extrema derecha.