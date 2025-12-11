Se coordinará con los estados freno a vapeadores: Claudia Sheinbaum

México
/ 11 diciembre 2025
    Se coordinará con los estados freno a vapeadores: Claudia Sheinbaum
    La reforma recién aprobada contempla penas de hasta 8 años de prisión a quien comercialice vapeadores. FOTO: CUARTOSCURO

Tras prohibición a cigarrillos electrónicos aprobada por el Congreso, emprenderán campañas para alertar por daños a la salud asociados al uso de esos dispositivos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el gobierno federal llevará una labor coordinada con todos los estados del País para impedir la venta de vapeadores y la formación de mercados ilegales de ese producto, ante la alerta de organizaciones luego de la prohibición aprobada por el Congreso.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum defendió la reforma, pues aseguró que los cigarrillos electrónicos representan un riesgo para la salud y dijo que su regulación debe aplicarse en todo el territorio nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se niega a hablar sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado

“Los estados también tienen que participar en evitar la venta de vapeadores. Es un producto que hace mucho daño a la salud, entonces esto también va a ir acompañado después de una campaña informativa como siempre lo hacemos.

“Ahí está esta idea de que el no fumar tabaco, un cigarro, lo puede sustituir por un vapeador y la verdad es que los vapeadores incluso en algunos casos hacen más daño incluso que el propio cigarro. Entonces ni hay que fumar cigarros ni hay que utilizar los vapeadores y en este sentido va la legislación”, afirmó.

Tras ser cuestionada sobre cómo se va a evitar que organizaciones criminales controlen la comercialización clandestina de vapeadores, la mandataria federal dijo que se tendrá coordinación directa con los gobiernos estatales.

“Con los estados para poder evitar que se haga un mercado no legal de estos productos”, señaló.

La reforma aprobada por el Congreso federal establece la prohibición en México de la fabricación, distribución y venta de vapeadores, al establecer sanciones de hasta 8 años de prisión para quienes comercialicen esos dispositivos.

El Gobierno federal prevé implementar campañas informativas para alertar sobre los daños asociados al uso de vapeadores, así como lineamientos operativos para las entidades federativas.

Temas


Salud

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Slate, gift box and santa hat arranged on wooden table during chirtsmas time

Saltillo: Festivales y posadas en escuelas adelantan la cuesta de enero
La tecnología de verificación fue modernizada, permitiendo medir en tiempo real las emisiones contaminantes

Se duplica cumplimiento de verificación vehicular en Saltillo... pero solo llega al 3.7% del parque vehicular
Autoridades llaman a mantener medidas de invierno y evitar desinformación.

Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila
Afirmó que la determinación no está dirigida contra ningún país, sino que responde a una estrategia económica de largo plazo.

Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales
El Gobierno de México congeló cuentas ligadas a ‘El Limones’, presunto operador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa. Las acciones alcanzan a su círculo cercano y a empresas fachada usadas para lavar dinero.

Congela UIF cuentas a ‘El Limones’, presunto extorsionador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa
Sin este documento, muchas actividades legales, administrativas y sociales se vuelven imposibles. Además, es el primer reconocimiento jurídico de un individuo como miembro de la sociedad.

Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?
La Fiscalía de Nayarit confirmó la localización del exgobernador Ney González y avanzan los trámites para su extradición por delitos del fuero común y federal

Localizan en el extranjero al exgobernador Ney González; Nayarit prepara solicitud de extradición

Regalo. Shakira interpretó por primera vez ‘Acróstico’ estrenada en 2023, junto a Milan y Sasha durante su concierto en Argentina.

¡Emotivo momento! Canta Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en Argentina