Detienen en Coahuila y Durango a 5 vinculados a ‘El Limones’

“En continuidad a los cateos realizados en Durango y Coahuila, donde fue detenido Edgar N, alias ‘El Limones’, identificado como objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @Defensamx1, @SSPCMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, con apoyo de los gobiernos locales, detuvieron a otras cinco personas de esta célula criminal, relacionada con extorsiones a comerciantes y ganaderos de la región” , posteó el Gabinete de Seguridad en X.

Autoridades informaron que, como parte del operativo en el que fue detenido “El Limones”, se cumplimentaron nuevas órdenes de cateo en inmuebles de la Región Laguna de Coahuila y Durango, donde se incautaron armas, equipo táctico y vehículos.

El Gabinete de Seguridad federal anunció la detención -en Coahuila y Durango- de cinco presuntos integrantes de la célula criminal presuntamente liderada por Édgar Rodríguez , alias “El Limones”, identificado como jefe de plaza de la organización “Los Cabrera” y miembros de la CATEM en La Laguna, quien fue detenido un día antes.

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el Gabinete de Seguridad seguimos trabajando en coordinación para desarticular estructuras criminales vinculadas con este delito y proteger a la población”.

Hasta ahora han sido detenidas seis personas, incluido “El Limones”, a quienes se considera parte de una red dedicada a extorsionar a comerciantes y ganaderos, además de operar esquemas de extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango y actividades de lavado de dinero.

La célula mantenía operaciones en La Laguna y en Durango capital, donde “El Limones” tenía libertad política y social, pues posaba con alcaldes, dirigentes sindicales, empresarios, e incluso con mandos militares, lo que habría facilitado la penetración del grupo criminal.

El gobierno federal señala a esta célula como clave para el financiamiento de un grupo afín al Cártel de Sinaloa en Durango y Coahuila, específicamente a “Los Mayitos”. Trascendió que la organización se sostenía con ingresos por cuotas al sector agropecuario, cobro de piso y ordeña de ductos, según investigaciones.

“Durante estos operativos se cumplimentaron órdenes de cateo en diferentes inmuebles, tanto en Durango como en el estado de Coahuila, en los cuales se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos”, detalló en un comunicado el Gabinete de Seguridad.

“También se realizó la detención de seis personas (incluida la de Edgar N), lo que permitió debilitar la estructura delictiva relacionada con delitos de extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango, así como con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región, además de lavado de dinero”.

Rodríguez se ostentó como secretario de organización de la CATEM en Durango, es decir, un escalón por debajo del líder estatal del organismo.

Pese a ello, Pedro Haces, el líder nacional de la CATEM, negó que haya vínculos de “El Limones” con la organización sindical y felicitó al Gabinete de Seguridad por su captura.