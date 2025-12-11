Prohibición a vapeadores entrega 5 millones de dispositivos por mes al crimen: activistas

México
/ 11 diciembre 2025
    Prohibición a vapeadores entrega 5 millones de dispositivos por mes al crimen: activistas
    Organizaciones estiman que en México hay cerca de 2.8 millones de consumidores de vapeadores. FOTO: CUARTOSCURO

El colectivo México y el Mundo Vapeando lamentó la reforma aprobada en el Congreso sin considerar a los consumidores de vapeadores

Activistas alertaron que la reforma que prohíbe la venta de vapeadores en México entrega al crimen organizado al menos cinco millones de dispositivos al mes para su comercialización clandestina.

El presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión Lee, lamentó que “hayan consumado prohibir el vapeo en el País”, sin considerar a los consumidores y usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: Senado aprueba sanciones a quien venda vapeadores y cigarrillos electrónicos

Cirión Lee dijo que hay suficiente evidencia científica en países como Francia y Reino Unido, donde los vapeadores forman parte de políticas públicas para combatir el tabaquismo, pues son hasta 95 por ciento menos dañinos que los cigarros convencionales de tabaco.

Por ello, el activista afirmó que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado “formaliza la entrega del mercado del vapeo a bandas criminales”, que se han visto favorecidas por una política prohibicionista que se emprendió desde 2020, cuando se expidieron decretos presidenciales contra vapeadores y continuó con una reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024.

De acuerdo con datos de la organización, en México hay alrededor de 2.8 millones de consumidores de vapeadores, de los que 2.3 millones compran dispositivos desechables que se usan en promedio una semana, por lo que al mes se adquieren 5.2 millones de esos productos que ahora se distribuirán y comercializarán por parte de bandas criminales.

Cirión Lee, pidió finalmente que, en lugar de la reforma, se debe avanzar en la formulación de un marco regulatorio en el que se definan las reglas para la importación, distribución y venta de vapeadores.

“Esto, bajo el entendido de que legislen a favor de la salud pública y no sigan líneas políticas que resultarán muy dañinas para el país: como el fondeo a bandas criminales, consumo entre menores, evasión fiscal, además de entorpecer el combate al tabaquismo; generar conflictos con Estados Unidos; entre otros flagelos”, finalizó.

La reforma aprobada esta semana por el Congreso federal establece sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil 280 pesos para quien venda vapeadores en territorio mexicano.

Temas


Salud Pública

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La célula liderada por “El Limones” fue vinculada por las autoridades al Cártel de Sinaloa.

Detienen en Coahuila y Durango a 5 vinculados a ‘El Limones’
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
El pasado 9 de diciembre, el equipo de defensa del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, encabezado por el abogado Frank Pérez, solicitó aplazar la audiencia de sentencia por 90 días.

Juez Cogan acepta retrasar audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada hasta abril 2026
Los ojos de la Virgen Guadalupe son especialmente misteriosos. Aunque sus dimensiones son microscópicas, el iris y las pupilas presentan las imágenes muy detalladas de 13 personas.

Virgen de Guadalupe... ¿Qué misterio se esconde en sus ojos y quiénes son las 13 personas que se reflejan en ellos?
Tigres y Toluca iniciarán una serie que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano.

Tigres y Toluca abren la Final del Apertura 2025: fecha, sede y transmisión
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Durante el año se aseguraron 554 kilogramos de drogas y 87 armas de fuego en operativos coordinados, informó el fiscal Federico Fernández Montañez.

Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General
Sheinbaum dijo que se trabaja para sanear el Río Tijuana y EU debe ampliar una planta tratadora en San Diego, California.

Trump no está bien informado sobre manejo de agua sucia en México: Claudia Sheinbaum