Machado agradece apoyo de EU y pide ayuda del mundo contra Nicolás Maduro

OSLO- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció este jueves desde Oslo el apoyo de Estados Unidos tanto en su salida de Venezuela como contra el “régimen” de Nicolás Maduro y pidió ayuda a las “democracias del mundo” para bloquear los ingresos que permiten al mandatario mantener su estructura.

En una rueda de prensa un día después de que el Comité Noruego del Nobel celebrara la gala de entrega del galardón, a la que ella no pudo llegar a tiempo, la opositora se mostró tan combativa contra Maduro como convencida de que conseguirán “liberar” al país.

Apoyo “decisivo” de Donald Trump

Para Machado, las acciones del presidente estadounidense en el Caribe han sido “decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca”.

No quiso especular, sin embargo, sobre la estrategia de Washington y otros países en la defensa de su seguridad nacional, en la que dijo que están involucrados. “Cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa”, subrayó admitiendo a la vez que están trabajando “de manera ardua” con Estados Unidos para explicar tanto al Gobierno de Trump como a otros sus planes para la transición.

Machado dijo desconocer si el líder republicano le ha marcado a Maduro un ultimátum, pero sí subrayó, en alusión a un cambio de régimen en Venezuela, que la oposición va “paso a paso” pero “hasta el final”. En su opinión, quien ha declarado la guerra a los venezolanos, ha sido el régimen de Maduro.

Planes para la transición

Venezuela, según subrayó, volverá a ser libre y “la envidia del mundo”. En estos momentos, a su juicio, el país “afronta una crisis multidimensional”: no solo una crisis humanitaria, sino también una financiera, de servicios públicos y de seguridad.