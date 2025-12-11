Afectan cárteles mexicanos nuestros intereses: Gobierno de EU

El Gobierno de Estados Unidos acusó que los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) causan caos y daños a los intereses estadounidenses.

Durante una audiencia del Comité de Seguridad Interna de la Cámara Baja de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Interna de ese país, Kristi Noem, incluyó a los citados cárteles entre las amenazas globales que enfrenta Estados Unidos, aunque no profundizó en las acciones de ambos grupos, más allá del contrabando de drogas ilícitas.

“Los grupos del crimen organizado transnacional, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros cárteles de la droga, provocan caos y dañan los intereses de EU”, dijo Noem durante la audiencia.

La funcionaria estadounidense evitó etiquetar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, designación que la administración de Donald Trump otorgó a Sinaloa, el CJNG y otras cuatro organizaciones del narco en México.

En su comparecencia, Noem centró sus planteamientos en la campaña de control migratorio, de la cual se expuso una “drástica” baja en los cruces irregulares desde México.

En tanto, los congresistas demócratas acusaron detenciones ilegales de ciudadanos y residentes legales.