Enfrenta Nuevo León déficit de un 90% en la producción de cabrito

Monterrey, Nuevo León.- A pesar de que el cabrito es el platillo representativo de la gastronomía de Nuevo León, la entidad enfrenta un déficit de hasta un 90% en su producción aseguró Jorge Grimaldo Liñan, productor del sector.

En una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes Kathia Guajardo, presidenta de la Canirac (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados) y la resurantera Ana Caballero, se habló de la situación que enfrenta este producto sobre todo ahora que se avecina la celebración en el estado del Mundial de Fútbol 2026.

Grimaldo Liñan mencionó que hay demanda del producto, pero no oferta porque se está acabando la actividad de la producción de cabrito lo que a su vez ha encarecido los precios.

“Los cabreros, los productores de edad avanzada están dejando la actividad y los nuevas generaciones, sus hijos, nietos, sobrinos no están realizando lo que ellos saben hacer”, compartió.

Dijo que solo un 10% del cabrito que se consume en el estado es producido aqui y el 90% viene de otras entidades como Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y hasta Baja California.

Las últimas cifras que se tienen de producción en la entidad son del 2015, y estas establecen que en ese entonces había 7 mil 134 unidades de producción que daban 450 mil cabras anuales y, en ese entonces, el consumo era de un millón de cabritos por año en Monterrey y su área metropolitana.

Se estima que ahora la cifra de puntos de producción podría ser mucho menor, de unos 6 mil o 5 mil 500 que dan unos 225 mil cabras anuales.

El productor mencionó que otra situación que ha afectado la producción es la falta de apoyos del gobierno federal y estatal.

“Hace años sí había acompañamiento de técnicos, gente que de perdido le daba una palmadita al productor...Ahora desafortunadamente no hay esos apoyos, no hay acompañamiento, no hay incentivos económicos”, reveló.

El productor compartió que es lamentable la situación que se enfrenta en el estado.

“Para ser honestos, ahorita estamos tratando de sobrevivir...No hay un plan a mediano plazo para asegurar la producción”, reconoció Grimaldo Liñan.

Por su parte, Guajardo sostuvo que la falta de producto ha impactado en su encarecimiento.

“Para que se den una idea en los costos, ahorita el más económico es de mil 800 pesos y lo podemos conseguir hasta en 3 mil. Entonces sí es un alza muy importante”, expuso.

Destacó que el cabrito no solo es un alimento, es tradición, cultura, así como historia y un símbolo que nos distingue a nivel nacional e internacional.

“Sí esto se rompe, no solo perderemos un platillo sino que perderemos nuestra identidad y perderemos nuestro orgullo y nuestra tradición neoleonesa”, aseguró,

Caballero por su lado comentó que ante la escasez del producto éste se ha encarecido, entre un 30 y 40 por ciento. “Cuando un producto básico para nosotros sube un 40 por ciento, pues sí tenemos dificultades y un negocio familiar como este se ve comprometido a seguir adelante”, compartió.

Añadió que inclusive en muchas ocasiones, alrededor de octubre, se vieron obligados a cerrar su negocio “El Pipiripau”, ubicado en el segundo piso del Mercado Juárez, a las 4 de la tarde porque no tenían producto que vender.

“Llegaba nuestro distribuidor de cabrito y simplemente nos decía no hubo. Entonces vino una época en la que teníamos que cerrar a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, la gente se enojaba porque venían y ya no había cabrito”, declaró.