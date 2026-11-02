Cuatro estadounidenses y un canadiense se encuentran entre los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en España

Hasta el momento, se han identificado 66 de los fallecidos, informaron las autoridades el domingo por la noche.

Cuatro estadounidenses y un canadiense figuran entre las 69 personas que murieron en la colisión de trenes de alta velocidad ocurrida la semana pasada en España , según informaron las autoridades.

La mayoría de los fallecidos —54 de las 69 víctimas— eran de nacionalidad española. El accidente tuvo lugar el miércoles pasado cuando un tren de alta velocidad chocó contra otro que se encontraba detenido en las vías.

Entre los demás extranjeros identificados entre los fallecidos se encuentran un ciudadano de Francia, un ciudadano de Japón, un ciudadano de Argentina, un ciudadano de México, un ciudadano de Portugal, un ciudadano de Túnez y un ciudadano de la República Checa.

Las autoridades informaron que aún tienen tres cuerpos por identificar y tres personas desaparecidas : dos australianos y un japonés.

El accidente en la provincia de Toledo se produjo apenas nueve meses después de otra colisión más al sur, en la misma línea Madrid-Sevilla, en la que murieron 46 personas. Estos accidentes han mermado la confianza en la red ferroviaria española, que durante mucho tiempo ha sido elogiada por su velocidad y seguridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a investigar y a realizar mejoras para restablecer la confianza en el sistema que transportó a unos 45 millones de viajeros el año pasado, incluidos millones de turistas.

El accidente ocurrió un mes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Sánchez busca extender su mandato de ocho años. Ahora se enfrenta a interrogantes sobre la seguridad de los ferrocarriles y las inversiones realizadas durante sus gobiernos en infraestructuras españolas.