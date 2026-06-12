Francia acusa a una empresa israelí de interferir en las elecciones escocesas

La agencia de detección de desinformación Viginum afirmó que BlackCore había utilizado este año cuentas falsas en redes sociales para atacar a Swinney, al Partido Nacional Escocés y al gobierno escocés en cuatro ocasiones.

La agencia francesa de ciberseguridad ha acusado a la empresa tecnológica israelí BlackCore de interferir en las elecciones escocesas celebradas a principios de este año, atacando directamente al primer ministro, John Swinney.

Viginum afirmó que BlackCore había centrado sus operaciones en las elecciones municipales de Francia, pero que también había puesto en la mira las elecciones a la alcaldía de Nueva York, ganadas por Zohran Mamdani, y otros países como Togo y Angola.

En una rueda de prensa celebrada el jueves junto al primer ministro francés, Sébastien Lecornu, el responsable de la lucha contra la interferencia digital de Viginum, Marc-Antoine Brillant, declaró que sus investigaciones habían identificado a BlackCore como la culpable, pero que aún no estaba claro quién había encargado el trabajo a la empresa.

Declaró: “Este modus operandi no se limitó a las elecciones municipales en Francia. También parece haberse utilizado para llevar a cabo operaciones de injerencia digital extranjera en otros países o regiones, como Angola, Togo, las elecciones en Escocia y las elecciones municipales de Nueva York de 2025”.

Brillant añadió: “Nuestras investigaciones no han permitido identificar al patrocinador o patrocinadores, si es que existen, detrás de esta injerencia digital extranjera”.

El informe Viginum alega que Swinney, el SNP y el gobierno autónomo de Edimburgo fueron objeto de una campaña específica entre el 6 de enero y el 8 de mayo, antes y durante unas reñidas elecciones al parlamento escocés.

Según la organización, BlackCore participó en la publicación coordinada y la movilización de al menos 256 cuentas en la plataforma de redes sociales X, lo que permitió la distribución de unos 1400 comentarios. La cuenta de Swinney fue atacada 652 veces, la del SNP 338 y la del gobierno escocés 112.

Swinney y sus colegas ministros han criticado abiertamente las acciones del gobierno israelí en Gaza y Cisjordania, y han impuesto una forma de sanciones a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al retener las subvenciones estatales a las empresas armamentísticas que abastecen a las FDI y congelar el apoyo a las exportaciones a Israel.

La agencia de noticias Reuters, que ya había informado anteriormente sobre BlackCore, afirmó que la empresa había borrado el contenido de su sitio web después de que sus periodistas se pusieran en contacto con ella y que no había respondido a las solicitudes de comentarios.

Anteriormente, BlackCore se había descrito a sí misma como “una empresa de élite de influencia, ciberseguridad y tecnología creada para la era moderna de la guerra de la información”. Había afirmado que proporcionaba a gobiernos y campañas políticas “estrategias de vanguardia, herramientas avanzadas y seguridad sólida para moldear narrativas”.

El gobierno israelí declaró que estaba a la espera de recibir el informe francés antes de decidir si realizaría su propia investigación, y negó tener interés alguno en interferir en las elecciones de otros países. Se ha contactado al gobierno escocés y a la Oficina del Gabinete para obtener comentarios.

Swinney afirmó que la desinformación en línea representa “una amenaza real e inminente” para la democracia, e instó al gobierno del Reino Unido a que priorice mucho más la lucha contra la injerencia estatal hostil, en consonancia con las recomendaciones del reciente informe de Philip Rycroft.

«Es evidente que las campañas de desinformación orquestadas y la injerencia extranjera en las elecciones son cuestiones que deben tomarse en serio», declaró Swinney. «Es necesario adoptar medidas urgentes para contrarrestar la amenaza de la injerencia política extranjera en línea y garantizar que nuestros procesos democráticos no se vean socavados de esta manera».

En términos generales, Lecornu afirmó esta semana que existía el riesgo de que las elecciones presidenciales francesas del próximo año fueran objeto de injerencia internacional y desinformación, sin mencionar a ningún posible responsable. Tras reunirse con partidos políticos para analizar esta amenaza, declaró que «toda la clase política» podría ser un objetivo.