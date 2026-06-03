Cuba homenajea a una figura enigmática en el 95 cumpleaños de Raúl Castro

LA HABANA- Raúl Castro cumplió 95 años el miércoles, un cumpleaños emblemático para un hombre que aún ayuda a dirigir uno de los últimos países comunistas del mundo. Su nombre y su rostro se volvieron sinónimos de la revolución de 1959 encabezada por su hermano, Fidel Castro. Décadas después de la revolución triunfante, Fidel Castro dejó el poder y Raúl Castro ejerció como presidente de Cuba durante 12 años.

Se retiró formalmente de la política en abril de 2021, pero aún es general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, tiene un escaño en la Asamblea Nacional y se considera que desempeña un papel central en el aumento de las tensiones con Estados Unidos, que recientemente presentó cargos formales en su contra. A continuación, un repaso a la vida de un hombre conocido como el “héroe de la República de Cuba”. RÁUL CASTRO ENTRÓ TEMPRANO EN LA POLÍTICA Castro nació el 3 de junio de 1931 en el poblado de Birán, en el oriente de Cuba. Fue el cuarto de siete hijos; su madre era cubana y su padre español. De niño asistió a la escuela en Santiago de Cuba, pero más tarde se mudó a La Habana, donde comenzó a estudiar derecho en la universidad y se involucró profundamente en la política estudiantil, oponiéndose a la dictadura de Fulgencio Batista. Para 1953, formaba parte de un grupo que atacó cuarteles militares en Santiago de Cuba como parte de un intento fallido de derrocar a Batista. Fue acusado, encarcelado y luego liberado; huyó a México, donde se unió al grupo guerrillero que pronto derrocaría a Batista.

Tras la revolución victoriosa de 1959, Castro fue nombrado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y supervisó batallas en África y América Latina que irritaron a algunos republicanos de Estados Unidos. Muchos cubanos, como María Cristina Barrio Ramos, una maestra de 62 años que vive en La Habana, lo elogiaron por sus acciones. “Nos lo dio todo para que pudiéramos ser libres”, dijo. “Le debemos nuestra libertad y dignidad”. En octubre de 1965, Raúl Castro se convirtió en el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En ese momento, Fidel Castro lo elogió en un discurso.

“Es para mí un privilegio que, además de un extraordinario cuadro revolucionario, sea un hermano”, dijo Castro mientras su hermano se ponía de pie y sonreía, y la multitud a su alrededor aplaudía. Fidel Castro era conocido por elogiar a su hermano. “Todo el que llega a conocerlo y a intimar con él se da cuenta de su humanismo, de su gran calidad y de sus sentimientos; se sorprenden de un Raúl que le han pintado belicoso, agresivo, duro, cuando ven los sentimientos de amistad, de cariño y afecto que es capaz de tener por la gente. Y ha sido un gran formador y un gran educador”, dijo Castro. CASTRO ASCIENDE AL PODER TRAS EL DETERIORO DE SALUD DE HERMANO En 2006, la salud de Fidel Castro comenzó a deteriorarse y Raúl Castro recibió temporalmente el poder a finales de julio de ese año, hasta que la Asamblea Nacional de Cuba lo eligió presidente en febrero de 2008.