Cubanos marchan ante embajada de EU en honor a 32 militares muertos en Venezuela

Los participantes portaban banderas cubanas y venezolanas, así como carteles exigiendo el regreso del dirigente socialista al poder. Rezaban “Devuelvan a Maduro” y “Libertad al presidente Maduro”.

La marcha encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se convirtió en una demostración de fuerza popular luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump le exigiera al gobierno cubano ceder a sus presiones antes de que sea “tarde” y ante un presumible recorte de los envíos del vital petróleo venezolano a la isla.

Miles de cubanos se manifestaban este 16 de enero frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana en el segundo día de las honras fúnebres de 32 militares muertos en Venezuela durante la sorpresiva operación que concluyó con el apresamiento del mandatario Nicolás Maduro.

”Aquí no se rinde nadie. El actual emperador de la Casa Blanca y su infame secretario de Estado no han parado de amenazarme”, afirmó el mandatario cubano ante los congregados.

Las autoridades cubanas calificaron en reiteradas ocasiones de “secuestro” la captura del dirigente socialista y su esposa, al tiempo que rechazaron cualquier tipo de conversación con Trump que no respete la soberanía de la isla.

Maduro fue apresado el 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores. Luego la pareja fue trasladada a Estados Unidos y ahora enfrenta cargos por supuesto narcotráfico desde una cárcel de Nueva York, de los que ambos se han desligado.

Sostuvo que su país “no tiene que hacer ninguna concesión política y eso jamás estará en una mesa de negociaciones” para un entendimiento con Estados Unidos. “Es importante que lo entiendan. Siempre estaremos dispuestos al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países. Pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo”, recalcó.

La concentración se realizó en la “Tribuna Antiimperialista”, una plaza contigua a la embajada de Estados Unidos, y de allí pasará a ser un desfile que los cubanos llaman “marcha combatiente”, una costumbre que nació en los tiempos del fallecido líder Fidel Castro.

René González, de 64 años, cuestionó a Trump. “La humanidad está viviendo algo muy complejo y gobierna un presidente que se considera un emperador”, dijo a The Associated Press. “Esta marcha es un mensaje de unidad nuestra. La independencia es sagrada y la vamos a defender con las uñas si hace falta”.

La docente Dainubis Despaigne, de 50 años, se mostró compungida. “Ni palabras tengo para decir el sentimiento que tengo. Es un dolor grande de esa atrocidad que han hecho...Este es mi país. Es Cuba. Nosotros no nos vamos a rendir”.

”Siento que la patria está herida con la pérdida de los 32 cubanos”, afirmó por su lado Sisi Abay, historiadora de 40 años. “Hay un país, un proyecto. Tal vez han cambiado los tiempos y las generaciones (desde el triunfo de la revolución) pero estamos apegados a su esencia de justicia social”, señaló.

Washington mantiene una política de sanciones contra Cuba desde los años 60, pero durante el mandato de Trump las mismas se incrementaron de tal forma que asfixian a la economía isleña, un objetivo reconocido explícitamente por parte del titular de la Casa Blanca.

HOMENAJES DESDE LA CIUDADANÍA

La víspera llegó a la nación caribeña las urnas con las cenizas de los 32 militares. Una multitud de personas homenajeó a los caídos con banderas ante el paso de la caravana que transportaba sus restos desde el aeropuerto hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas –contiguo a la icónica Plaza de la Revolución— donde las pequeñas cajas fueron instaladas y ante las cuales otros miles de personas desfilaron.

El miércoles por la noche la televisión cubana mostró además el arribo de un grupo de heridos durante el operativo militar estadounidense del 3 de enero en Caracas. No se detalló la cantidad de ellos, pero en las imágenes aparecieron al menos una docena.

El gobierno cubano nunca informó el alcance de los intercambios en materia de seguridad con Venezuela o el rango y misiones de los militares ahora muertos o heridos, pero de la difusión de sus historias en medios de prensa oficiales y reportes familiares se estima que pertenecían a la guardia personal del propio Maduro.

LA CUESTIÓN DEL PETRÓLEO

El mandatario estadounidense dejó en claro su interés en controlar el comercio del petróleo venezolano y dejar a Cuba sin crudo en momentos en que la isla atraviesa una dura crisis económica, sobre todo energética. Depende de sus aliados —Venezuela, México y Rusia— para abastecer el 60% del combustible que consume.

Expertos estiman que Venezuela vende a Cuba a precios preferenciales unos 35 mil barriles diarios de petróleo, mientras que México le provee de unos 5 mil 600 barriles diarios y Rusia unos 7 mil 600 barriles diarios, pero todavía nadie tiene claro si el país sudamericano continuará con sus entregas o, como mencionó Trump, estas se cortarán.