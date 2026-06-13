Cumbre de 1975 en un castillo francés sienta las bases para el nacimiento del futuro G7

RAMBOUILLET- El presidente Ford instó el sábado a los dirigentes de otras cinco grandes naciones industrializadas a fijarse la tarea de transformar la recesión económica mundial en prosperidad para 1977. En su discurso en la sesión inaugural de una cumbre económica en medio del esplendor del castillo de Rambouillet, del siglo XIV, Ford “rechazó categóricamente la idea” de que la expansión en el mundo industrial sea imposible a los ritmos previos a la recesión, dijo un asesor a los periodistas.

Añadió que Ford afirmó que la recuperación económica de Estados Unidos ha sido más fuerte de lo previsto y pronosticó una tasa de crecimiento de entre el 6% y el 7% hasta 1976. La primera reunión con los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania Occidental, Japón e Italia comenzó poco después de que el presidente llegara al histórico castillo, a 48 kilómetros (30 millas) al sur de París. Las conversaciones, de tono distendido, se interrumpieron casi tres horas después para la cena, y el anfitrión, el presidente de Francia, Valéry Giscard d’Estaing, dijo a reporteros: “Soy optimista. Creo que podemos llegar a algo concreto”. Un portavoz francés señaló que los líderes estaban alcanzando “una notable convergencia de opiniones”. Funcionarios británicos indicaron que se estaba gestando un consenso en torno a la idea de que lo peor de la desaceleración económica podría haber pasado ya. El secretario de Estado, Henry A. Kissinger, expresó el mismo tono positivo y manifestó que la reunión “fue muy bien”. La cena fue notablemente sencilla en comparación con lo habitual en un acto de Estado en Francia y estuvo en línea con el enfoque discreto que prefieren los franceses.

El plato principal fue pollo relleno, acompañado de vinos que eran buenos, pero no espectaculares. En otras cuestiones de las conversaciones entre seis naciones: - El primer ministro de Japón, Takeo Miki, quien informó que su país se ha visto perjudicado por una caída del comercio mundial, empezó a presionar de inmediato para una mayor liberalización del comercio internacional. - El primer ministro británico, Harold Wilson, reveló por medio de asesores que quiere que sus homólogos respalden un plan para un nuevo y reforzado código mundial que frene la propagación de conocimientos técnicos, equipos y armas nucleares.

- Ford se unirá a Giscard d’Estaing y al primer ministro de Italia, Aldo Moro, para asistir el domingo por la mañana a los oficios en la iglesia católica de Poigny la Forêt, a 10 minutos en auto del castillo. El escenario incluía muebles y estatuas de valor incalculable trasladados en camiones desde el Louvre para la ocasión, pero el ambiente al inicio de la cumbre era el de un seminario de fin de semana para empresarios. “Es un lugar precioso”, dijo Ford mientras Giscard d’Estaing guiaba a los participantes de seis naciones hacia el salón de mármol rosado y gris del castillo, donde Luis XVI pasaba horas ociosas y Napoleón su última noche en Francia antes de su destierro a Santa Elena. “Las instalaciones son realmente magníficas”, le comentó Ford a Giscard d’Estaing. “Es muy cómodo”. “Espero que después se sienta igual de optimista respecto a todo esto”, replicó Giscard d’Estaing entre risas. Luego exclamó “Helmut, oh Helmut”, cuando el canciller de Alemania Occidental, Helmut Schmidt, entró en la sala.