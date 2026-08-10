Da a conocer la OMS que el brote de ébola en el Congo inició meses antes de declararse

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    Da a conocer la OMS que el brote de ébola en el Congo inició meses antes de declararse
    Hasta ahora, de acuerdo a cifras gubernmentales, los casos confirmados de ébola en este brote han llegado a 4,200, y la cifra incluye más de 1,900 muertes. EFE/Julien Dewarichet/MSF
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Este brote de ébola ha provocado la muerte de más personas a un ritmo más rápido que cualquier otro, incluido el brote de 2014 a 2016 surgido en África occidental, considerado el peor del que se tiene registro

BUNIA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO - El brote de ébola de más rápido crecimiento de que se tiene registro comenzó en febrero, meses antes de que se declarara oficialmente a mediados de mayo, informó el lunes la Organización Mundial de la Salud, mientras los equipos de respuesta en el este de la República Democrática del Congo luchan por ponerse al día.

El director regional de la OMS para África, el doctor Mohamed Yakub Janabi, declaró en una conferencia de prensa que la secuenciación indicó el inicio del brote. Señaló que algunos casos al principio se atribuyeron erróneamente a la malaria y a la fiebre tifoidea.

“Así que estamos persiguiendo al virus; el virus va por delante de nosotros”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-ebola-quita-la-vida-a-1700-personas-en-el-este-de-congo-es-el-brote-de-la-enfermedad-mas-rapido-del-que-se-tiene-registro-CE22625531

Los casos confirmados de ébola en este brote han llegado a 4,200, y la cifra incluye más de 1,900 muertes, según las cifras gubernamentales más recientes.

El brote de ébola declarado el 15 de mayo es distinto de la mayoría de los anteriores porque el responsable, el raro virus Bundibugyo, no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados. Al inicio se realizaron pruebas para el tipo más común de la enfermedad, lo que contribuyó a los retrasos.

El brote se desarrolla en algunas de las condiciones más difíciles imaginables, con huelgas de algunos trabajadores de salud no remunerados, amenazas de grupos rebeldes, enojo de comunidades traumatizadas desde hace mucho tiempo y desinformación que sostiene que el ébola no es real. Los equipos de salud recorren caminos remotos sin pavimentar y han reportado escasez de equipo de protección, mientras una vasta población de desplazados lucha por encontrar fuentes confiables de agua para lavarse las manos.

Este brote de ébola ha provocado la muerte de más personas a un ritmo más rápido que cualquier otro, incluido el brote de 2014 a 2016 surgido en África occidental, considerado el peor del que se tiene registro, con más de 11 mil muertes entre al menos 28 mil casos. Aquel tardó alrededor de ocho meses en alcanzar mil muertes.

El ébola es raro, pero altamente contagioso, y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen, así como por superficies y materiales contaminados, como ropa de cama y prendas de vestir. La enfermedad que causa es grave y a menudo mortal.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, dijo la semana pasada que el ébola se propaga más rápido que los esfuerzos para combatirlo. Tras reunirse con autoridades en Kinshasa, la capital, Ghebreyesus indicó en X que los nuevos casos se duplican en algunos focos.

Las autoridades sanitarias han señalado que entre el 60% y el 70% de los nuevos casos se registran fuera de los contactos que están siendo monitoreados, y que el brote se propaga a un ritmo “alarmante”.

El acceso a la atención médica en la región ya se había visto dificultado por años de conflicto rebelde en una de las zonas más remotas y vulnerables del Congo, cerca de las fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda. Ahora algunas mujeres embarazadas y otras personas evitan acudir a los centros de salud por temor al virus, poniendo en riesgo sus vidas.

Varios brotes anteriores de ébola también se declararon con semanas o meses de retraso, como el brote de 2014 a 2016 en África occidental. Ese brote se declaró en marzo de 2014, aunque posteriormente se determinó que el primer caso humano había ocurrido en diciembre de 2013.

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