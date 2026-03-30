Da a conocer Nestlé el robo de 12 toneladas de chocolates KitKat cuando el camión iba en ruta de Italia a Polonia

A través de un comunicado que le fue enviado a la Agencia de Noticias AFP, KitKat detalló que un “camión que transportaba 413,793 unidades de su nueva gama de chocolates fue robado durante el transporte en Europa”.

Este hurto podría provocar escasez en las tiendas justo antes de inicie la Pascua, alerto Nestlé

Así mismo, el comunicado describe que el cargamento, con un peso de alrededor de unas 12 toneladas, desapareció la semana pasada mientras después que saliera de su planta de producción en Italia a principios de esta semana cuyo destino era Polonia..

“Siempre animamos a la gente a tomarse un descanso con KitKat”, aseveró un portavoz de la marca, que añadió, “ero parece que los ladrones se tomaron el mensaje demasiado literalmente y se han ‘tomado un descanso’ con más de 12 toneladas de nuestro chocolate”.

Por su parte Nestlé explicó que “el robo se produce poco después de un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito (TAPA) EMEA, que señalaba un aumento alarmante del robo de carga y del fraude en el transporte de mercancías, con métodos de engaño cada vez más sofisticados”.

Además a empresa suiza advirtió que “el robo podría provocar escasez de KitKats”, por lo que sus consumidores “podrían tener dificultades para encontrar sus chocolates favoritos antes de Pascua”.

Por su parte, Kitkat precisó a la Aegencia de Noticias EFE que es posible poder rastrear los productos robados escaneando los códigos de barras de cada unidad.

“En caso de coincidencia, el escáner recibirá instrucciones claras sobre cómo alertar a KitKat, que a su vez transmitirá esta información a las autoridades correspondientes”, destalló.

Así también KitKat indicó que “las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro”; además alertó que las barras de chocolate que fueron robadas “podrían entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos”.

“Si se encuentra una coincidencia, el sistema proporcionará instrucciones claras sobre cómo alertar a KitKat, que luego compartirá las pruebas de forma adecuada”, concluyó.

Con información de la Agencias de Noticias AFP. y EFE.