Dan 20 meses de prisión a ex primera dama de Corea del Sur; ‘acepta humildemente’ condena por corrupción

SEÚL.— Mientras su esposo espera un veredicto de alto riesgo sobre cargos de rebelión que podrían suponer pena de muerte o cadena perpetua, la esposa del destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue condenada a 20 meses de prisión por corrupción.

Tras el fiasco de la ley marcial de Yoon en diciembre de 2024, a Yoon se le impuso una pena de prisión de cinco años este mes por desafiar los intentos de las autoridades de detenerlo y otros cargos relacionados con el decreto de ley marcial.

Ante esto desde entonces, los dos han estado encarcelados por separado durante meses antes de enfrentar juicios penales. Los investigadores manifestaron que Kim no estuvo involucrada en la aplicación de la ley marcial de Yoon, mientras que los opositores de Kim dicen que la sentencia es demasiado indulgente.

De acuerdo a la sentencia, la Corte del Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Kim por recibir regalos de lujo como un collar de diamantes de Graff y un bolso de Chanel de la Iglesia de la Unificación a cambio de promesas de favores empresariales.

El fallo fue una sorpresa luego de que el fiscal independiente Min Joong-ki solicitara una pena de prisión de hasta 15 años para Kim por los cargos relacionados con soborno, manipulación de precios de acciones y violaciones de la ley de financiamiento político. El tribunal absolvió a Kim de los otros dos cargos, citando falta de pruebas y otras razones.

El Partido Demócrata Liberal, que lideró la destitución de Yoon y gobierna el país, criticó el veredicto afirmando que envía un mensaje equivocado de que “el abuso de poder como el de Kim Keon Hee puede ser tolerado”.

El abogado de Kim, Choi Ji-woo, dijo que la investigación de Min tenía motivaciones políticas. Dijo que el equipo de defensa de Kim dio las gracias al tribunal por su veredicto, pero dijo que la pena de prisión de 20 meses por soborno era “relativamente alta” y que su equipo estudiará si apelan.

Cabe destacar que el fallo contra Kim se produjo unas tres semanas antes de que el tribunal emita su veredicto sobre el cargo de rebelión contra Yoon. El equipo de Cho ha pedido la pena de muerte para Yoon al considerar su imposición de la ley marcial como una rebelión.

Cabe destacar que una condena por rebelión conlleva la pena de muerte o cadena perpetua. Pero un tribunal podría conmutar inmediatamente las sentencias.

Los expertos dicen que el tribunal probablemente lo sentenciará a cadena perpetua o a una larga pena de prisión porque Corea del Sur ha mantenido una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde finales de 1997.