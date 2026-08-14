Dan países europeos la batalla a los incendios forestales en momentos en que se registran temperaturas récord en el continente

PARÍS- Bomberos en toda Europa luchaban contra múltiples incendios el viernes, al tiempo que una nueva ola de calor sin precedentes azotaba una franja del continente, lo que complicaba aún más su tarea en medio parajes excepcionalmente resecos. Las históricas temperaturas están vinculadas al cambio climático causado por el ser humano y están azotando países más preparados para largas temporadas de frío y mal equipados para este tipo de calor, con un acceso limitado al aire acondicionado. MÁS EVACUACIONES EN FRANCIA CUANDO EL FUEGO AFECTA MÁS REGIONES En Francia, que vive su año más seco jamás registrado, un nuevo fuego se propagó durante la noche por zonas boscosas en la región de Las Landas, en la costa suroccidental. Las llamas obligaron a evacuar a más de 500 personas en la localidad de Luglon y cientos de bomberos se desplegaban en la zona, indicó el viernes el gobierno regional.

Es uno de los varios focos que están arrasando bosques en todo el país esta semana, incluso en áreas del norte y en la Bretaña, normalmente más frescas y húmedas. Un histórico incendio calcinó bosques cerca de Burdeos el mes pasado y obligó a un cuarto de millón de personas a abandonar sus hogares. Francia también ha apagado seis reactores nucleares en los últimos días debido al calor extremo y la sequía, y por la llegada de una masa de medusas a la costa frente a una central en el Canal de la Mancha, informó la empresa de servicios públicos EDF. Grandes cantidades de medusas están apareciendo en muchas playas francesas debido a la temperatura inusualmente cálida del mar. En un comunicado, la empresa señaló que los apagones tuvieron un impacto mínimo en la producción de electricidad de Francia. Aclaró que el clima extremo no plantea riesgos de seguridad para los propios reactores. INCENDIOS EN REINO UNIDO EN EL DÍA MÁS CALUROSO EN LONDRES En Stourbridge, poblado en el centro de Inglaterra, donde el jueves se originó un enorme incendio, imágenes de televisión mostraron cómo el fuego devoraba viviendas, muchas de las cuales se quedaron sin tejado cuando las llamas ardían entre los muros carbonizados. Entre 20 y 30 casas quedaron completamente arrasadas, dijo a la BBC Cat Eccles, diputada por la localidad. Una mujer que fue evacuada de su hogar en Stourbridge narró que la policía llamó a su puerta y la instó a marcharse de inmediato.

“Creían que el fuego estaba cambiando de dirección y no sabían en qué dirección iba” , contó Jane Baxter a BBC Radio. “Así que, literalmente, fue ‘agarra lo que necesites y sal corriendo’”. Simon Tuhill, jefe del servicio de bomberos de West Midlands, anunció que se abrirá una investigación, pero se cree que el incendio comenzó en una zona de pasto antes de alcanzar las casas. Diecinueve personas y seis bomberos fueron hospitalizados por inhalación de humo y otras lesiones derivadas de múltiples incendios forestales en la región de West Midlands. En la cercana localidad de Stoke-on-Trent, un hombre de 23 años y una mujer de 24 fueron detenidos el viernes bajo sospecha de haber provocado un gran incendio de vegetación que se propagó rápidamente. La Met Office, la agencia meteorológica británica, reportó que el jueves se registraron 38.1 grados Celsius (100.6 grados Fahrenheit) en el oeste de Londres, en el que fue el día más caluroso del año. Aunque las temperaturas bajaron ligeramente el viernes, muchas partes del país han recibido poca o ninguna lluvia desde hace semanas. Este julio fue el más seco en Inglaterra y Gales desde que comenzaron los registros en 1836. ESPAÑA TRASLADA RESTOS DE REYES PARA EVITAR EL FUEGO Las autoridades españolas trasladaron el jueves por la noche los restos de tres reyes del siglo XI desde un monasterio en la región nororiental de Aragón, cerca de un incendio forestal activo. Los restos fueron llevados a un museo a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur del monasterio de San Juan de la Peña, del siglo X, que permanecía intacto el viernes, según las autoridades regionales.

Pinturas, objetos litúrgicos y la ropa de un destacado conde español del siglo XVIII estuvieron entre los otros artículos retirados del monasterio. El incendio forestal aún no estaba contenido al mediodía del viernes, y unos 800 residentes fueron evacuados. Se espera que las temperaturas bajen ligeramente el sábado. Un incendio forestal separado, mucho más grande, en el sur de España ha quemado más de 300 kilómetros cuadrados (120 millas cuadradas) en la provincia de Huelva, obligando también a evacuaciones. BOMBEROS COMBATEN LAS LLAMAS EN ALEMANIA Los cerca de 1,800 residentes de la aldea de Gey, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, fueron evacuados luego que un incendio forestal en el cercano bosque de Hürtgen amenazó con alcanzar sus viviendas. Cerca de 300 hectáreas (1,16 millas cuadradas) de bosque ardían el viernes por la mañana, de acuerdo con las autoridades locales. La existencia de munición sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en el bosque obstaculizó las labores de extinción, reportó la agencia noticiosa alemana dpa.