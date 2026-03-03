Ecuador y Estados Unidos inician operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo
En colaboración con Washington, Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, afirma que arranca una nueva fase
QUITO, ECU.- Las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Estados Unidos iniciaron operaciones conjuntas contra organizaciones catalogadas como “terroristas” en territorio ecuatoriano, informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).
De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones forman parte del compromiso de cooperación en América Latina y el Caribe para combatir el narcoterrorismo. El general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, afirmó que ambos países están tomando “medidas decisivas” contra grupos criminales que han generado violencia y corrupción en la región.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el inicio de esta “nueva fase” de su estrategia de seguridad, centrada en una política de mano dura contra el narcotráfico y la minería ilegal. A través de redes sociales, el mandatario aseguró que la prioridad es garantizar la seguridad de los ecuatorianos, aunque no detalló si habrá despliegue permanente de tropas estadounidenses ni qué otros países participarán.
Noboa sostuvo reuniones en Quito con Donovan y con el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur, para coordinar intercambio de información y acciones en puertos y aeropuertos.
Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal.— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 2, 2026
En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada...
El anuncio se produjo días después de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como aliado clave de mafias ecuatorianas.
Actualmente, cerca del 70% de la droga que sale de Colombia y Perú transita por Ecuador, lo que ha detonado una ola de violencia y cifras récord de homicidios. Ante este escenario, el Gobierno decretará toque de queda nocturno del 15 al 30 de marzo en provincias como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el país enfrenta una “guerra” contra el crimen organizado. Desde Washington, Donovan subrayó que la cooperación fortalece la estabilidad regional y la seguridad estadounidense, dado que buena parte de la droga tiene como destino Norteamérica y Europa.
La alianza bilateral en seguridad se ha intensificado desde la llegada de Noboa al poder en 2023, aunque en 2025 los ecuatorianos rechazaron en referendo la instalación de bases militares extranjeras permanentes. Con información de The New York Times e Infobae