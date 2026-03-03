Ecuador y Estados Unidos inician operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 3 marzo 2026
    Ecuador y Estados Unidos inician operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo
    Esta semana ya hubo operaciones en la frontera entre Ecuador y Colombia para combatir a los grupos de la delincuencia organizada. EFE

En colaboración con Washington, Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, afirma que arranca una nueva fase

QUITO, ECU.- Las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Estados Unidos iniciaron operaciones conjuntas contra organizaciones catalogadas como “terroristas” en territorio ecuatoriano, informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones forman parte del compromiso de cooperación en América Latina y el Caribe para combatir el narcoterrorismo. El general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, afirmó que ambos países están tomando “medidas decisivas” contra grupos criminales que han generado violencia y corrupción en la región.

TE PUEDE INTERESAR: EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el inicio de esta “nueva fase” de su estrategia de seguridad, centrada en una política de mano dura contra el narcotráfico y la minería ilegal. A través de redes sociales, el mandatario aseguró que la prioridad es garantizar la seguridad de los ecuatorianos, aunque no detalló si habrá despliegue permanente de tropas estadounidenses ni qué otros países participarán.

Noboa sostuvo reuniones en Quito con Donovan y con el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur, para coordinar intercambio de información y acciones en puertos y aeropuertos.

El anuncio se produjo días después de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como aliado clave de mafias ecuatorianas.

Actualmente, cerca del 70% de la droga que sale de Colombia y Perú transita por Ecuador, lo que ha detonado una ola de violencia y cifras récord de homicidios. Ante este escenario, el Gobierno decretará toque de queda nocturno del 15 al 30 de marzo en provincias como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

TE PUEDE INTERESAR: EU destruye tres embarcaciones en el Pacífico y el Caribe; mueren once supuestos narcoterroristas

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el país enfrenta una “guerra” contra el crimen organizado. Desde Washington, Donovan subrayó que la cooperación fortalece la estabilidad regional y la seguridad estadounidense, dado que buena parte de la droga tiene como destino Norteamérica y Europa.

La alianza bilateral en seguridad se ha intensificado desde la llegada de Noboa al poder en 2023, aunque en 2025 los ecuatorianos rechazaron en referendo la instalación de bases militares extranjeras permanentes. Con información de The New York Times e Infobae

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Narcotráfico
Terrorismo

Localizaciones


Ecuador

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad mantiene dinamismo en inversión industrial pese a la incertidumbre comercial.

Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo
El partido señaló que el oficialismo en Nuevo León actuaría de manera coordinada para “presionar, desacreditar y tratar de intimidar” a la funcionaria.

PRI señala a Morena y MC por ‘persecución’ tras detención de Karina Barrón rumbo a 2027 en Nuevo León

Cotidiano. La intérprete de ‘Diamonds’ combina su faceta empresarial, la maternidad y las sesiones nocturnas en el estudio.

Rihanna vuelve al estudio y aviva rumores de nuevo álbum
Si tu fecha de pago coincide con el 16 de marzo, no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Pensión Bienestar: Conoce la razón por la que no habrá pago el 16 de marzo
true

Capos: Todos caen... o casi todos
Sandra Soto, hermana de Serymar Soto, víctima de feminicidio en 2017, al igual que otras familias de víctimas de feminicidio, se reunieron con autoridades del Poder Judicial.

Víctimas colaterales de feminicidio en Coahuila exhiben barreras en la justicia
Torruco fue diputado federal en la LXV Legislatura, cargo desde el que presentó más de 50 iniciativas.

Suma Harfuch a Miguel Torruco Garza: va a Subsecretaría de Prevención de las Violencias