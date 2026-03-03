Ecuador y Estados Unidos inician operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo

QUITO, ECU.- Las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Estados Unidos iniciaron operaciones conjuntas contra organizaciones catalogadas como “terroristas” en territorio ecuatoriano, informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones forman parte del compromiso de cooperación en América Latina y el Caribe para combatir el narcoterrorismo. El general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, afirmó que ambos países están tomando “medidas decisivas” contra grupos criminales que han generado violencia y corrupción en la región.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el inicio de esta “nueva fase” de su estrategia de seguridad, centrada en una política de mano dura contra el narcotráfico y la minería ilegal. A través de redes sociales, el mandatario aseguró que la prioridad es garantizar la seguridad de los ecuatorianos, aunque no detalló si habrá despliegue permanente de tropas estadounidenses ni qué otros países participarán.

Noboa sostuvo reuniones en Quito con Donovan y con el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur, para coordinar intercambio de información y acciones en puertos y aeropuertos.