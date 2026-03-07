Trump: México es ‘el epicentro de la violencia’ de los carteles

/ 7 marzo 2026
    El presidente Donald Trump habla en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. AP/Mark Schiefelbein

Trump inauguró su reunión ‘Escudo de las Américas’ con más de una decena de mandatarios latinoamericanos, a la que no invitó a Claudia Sheinbaum

MIAMI- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado en su cumbre regional contra el narcotráfico que “México es el epicentro de la violencia de los carteles”, aunque afirmó que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”.

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los carteles es México”, declaró Trump al inaugurar su reunión ‘Escudo de las Américas’ con más de una decena de mandatarios latinoamericanos, pero a la que no invitó a Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum acusa a Calderón por sacar al Ejército sin marco jurídico y respalda rol de la Guardia Nacional

Trump, quien antes ha amenazado con bombardear a narcotraficantes en México, insistió en Miami en que los “carteles mexicanos están impulsando y orquestando mucha derramamiento de sangre y caos en el hemisferio”.

Por ello, avisó que el “Gobierno de Estados Unido hará lo que sea necesario para defender la seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense”.

Trump hizo estas declaraciones tras anunciar este sábado una nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico durante su cumbre en Miami con líderes de derecha de la región, pero a la que no invitó a Sheinbaum ni a representantes de países como Colombia o Brasil.

La reunión ocurre tras la captura y muerte en febrero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, el capo mexicano del narcotráfico más buscado por ambos países, con ayuda de inteligencia estadounidense.

Aún así, Trump sostuvo que “los carteles están empeorando, están tomando control de su país y los carteles están dirigiendo México”.

Por ello, recordó que en sus llamadas con Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos debe bombardear o enviar tropas estadounidenses para combatir a los carteles mexicanos.

“Ella (la presidenta de México) una muy buena persona, tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer. Pero con una voz hermosa. ‘Presidenta, presidenta’, le dije, ‘déjeme erradicar a los carteles’. (Contestó): ‘no, no, no’. Por favor, presidenta, tenemos que erradicarlos”, relató.

En la iniciativa ‘Escudo de las Américas’ de Trump, casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe prometieron cooperar con EE.UU. para combatir con fuerza militar a los “narcoterroristas”, pero el Gobierno mexicano, no invitado al encuentro, se ha negado a operaciones militares estadounidenses en su territorio.

Cárteles Mexicanos
Narcoviolencia
Narcotraficantes

Miami

Donald Trump
Claudia Sheinbaum

