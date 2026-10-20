Dará Trump recompensas de hasta 30 mil dólares a quienes delaten casos de fraude fiscal

Además, el mandatario comentó que se otorgará una recompensa de hasta el 1 % de la cantidad defraudada que pueda recuperarse, incluso cuando esta pase de mil millones de dólares.

Según explicó el presidente desde el Despacho Oval, el denominado “Programa de incentivos a delatores de fraude” contará con un presupuesto de 25 millones de dólares que serán administrados por el Departamento de Justicia, con la mediación del mismo Trump.

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un programa de recompensas de hasta 30 mil dólares para quienes denuncien casos de fraude fiscal y aporten información que permita al Gobierno federal recuperar el dinero defraudado.

“Estamos hablando de miles de millones e incluso billones de dólares”, expresó el presidente para explicar que los denunciantes podrían recibir grandes cantidades de dinero a través de ese porcentaje.

Los ciudadanos podrán reportar estos casos a través de una página web oficial del Gobierno en la que también podrán participar periodistas, profesionales con un trabajo “no muy rentable”, según opinó el presidente.

Trump, que considera que una “gran parte” del país es “corrupta”, sostiene que estos incentivos van atraer a “mucha gente”, en referencia a la búsqueda de casos que puedan suponer fraude económico contra la Administración pública.

Este anuncio llega siete meses después de la creación del grupo de trabajo contra el fraude, dirigido por el vicepresidente JD Vance.

El primer beneficiario de este programa fue el creador de contenido conservador Nick Shirley, quien estuvo esta tarde en el Despacho Oval y fue compensado con 10 mil dólares por publicar a finales de 2025 un vídeo donde denunciaba la creación de guarderías falsas para cobrar subsidios federales en el estado de Minnesota.

El pasado mes de julio, una mujer se declaró culpable de fraude electrónico y conspiración para defraudar a los Estados Unidos al presentar reclamaciones de reembolso infladas por comidas supuestamente servidas a niños en su guardería, según el Departamento de Justicia.