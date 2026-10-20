Sheinbaum respalda a Trump al confirmar que sí se está ‘muy cerca’ de alcanzar acuerdo comercial con EU

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    Sheinbaum respalda a Trump al confirmar que sí se está ‘muy cerca’ de alcanzar acuerdo comercial con EU
    Señaló que la administración estadounidense ha presentado diversas propuestas para modificar las condiciones arancelarias, acompañadas de solicitudes específicas a México, algunas de las cuales continúan bajo revisión. EL UNIVERSAL

La clave será convertir los avances diplomáticos en compromisos concretos que reduzcan las barreras comerciales, brinden certidumbre a las empresas y protejan el empleo en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las negociaciones comerciales con Estados Unidos registran avances importantes y que ambos gobiernos se encuentran cerca de alcanzar un entendimiento en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La prioridad del Gobierno mexicano es conseguir una reducción significativa de los aranceles que afectan a sectores estratégicos, particularmente la industria automotriz, el acero y el aluminio.

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Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que, aunque las conversaciones han mostrado resultados positivos, todavía existen diferencias que deben resolverse antes de concretar un acuerdo definitivo.

Señaló que la administración estadounidense ha presentado diversas propuestas para modificar las condiciones arancelarias, acompañadas de solicitudes específicas a México, algunas de las cuales continúan bajo revisión.

Sheinbaum destacó que el propósito de su gobierno es obtener condiciones comerciales más favorables para la economía nacional, evitando medidas que puedan comprometer la estabilidad de las industrias mexicanas o poner en riesgo las fuentes de empleo. En ese sentido, aseguró que cualquier entendimiento deberá respetar la Constitución, las leyes mexicanas y los intereses estratégicos del país.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y LOS METALES, ENTRE LAS PRIORIDADES

Uno de los principales objetivos de las negociaciones es disminuir las tarifas comerciales aplicadas a los vehículos y a productos de acero y aluminio, debido a la importancia de estas actividades para la producción industrial, las exportaciones y las cadenas de suministro que vinculan a México con Estados Unidos.

La industria automotriz, en particular, mantiene una estrecha integración entre ambos países, pues la fabricación de vehículos y autopartes depende de procesos productivos que cruzan repetidamente la frontera.

Por ello, la permanencia o el incremento de los aranceles puede elevar los costos de producción, afectar la competitividad de las empresas y generar presiones sobre los precios.

En el caso del acero y el aluminio, las condiciones comerciales también representan un asunto relevante para las empresas manufactureras y otros sectores que utilizan estos materiales como insumos.

Reducir las barreras arancelarias permitiría mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense, aunque el resultado dependerá de los términos que finalmente acuerden ambos gobiernos.

PERSISTEN DIFERENCIAS EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN

La presidenta reconoció que todavía no existe un porcentaje oficial que permita medir el avance de las conversaciones. Ante las preguntas sobre el nivel de progreso, indicó que resulta complicado asignar una cifra, aunque destacó la disposición de las partes para continuar dialogando y encontrar puntos de coincidencia.

De acuerdo con su explicación, las autoridades mexicanas analizan cuidadosamente cada propuesta antes de aceptarla, con el objetivo de evitar concesiones que puedan perjudicar al país.

La mandataria insistió en que la búsqueda de un acuerdo no implica aceptar cualquier condición, sino alcanzar una solución que resulte conveniente para México.

Aunque el diálogo se mantiene abierto, la falta de consenso en determinados puntos impide anunciar por ahora la conclusión de las negociaciones.

Por tanto, el resultado final dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para resolver sus diferencias y establecer compromisos que satisfagan sus respectivas prioridades económicas y comerciales.

SOBERANÍA Y COOPERACIÓN, EJES DE LA POSTURA MEXICANA

Sheinbaum reiteró que la política de negociación de México se sostiene en cuatro principios: la defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial, la confianza mutua y la coordinación sin subordinación.

La mandataria sostuvo que estos criterios orientan la relación bilateral y sirven como base para abordar tanto los asuntos comerciales como otros temas de interés compartido.

Desde la perspectiva del Gobierno mexicano, alcanzar acuerdos con Washington es importante, pero debe hacerse sin comprometer la autonomía del país ni aceptar disposiciones contrarias al marco legal nacional.

EL ACUERDO PODRÍA TENER IMPLICACIONES ECONÓMICAS RELEVANTES

La evolución de las conversaciones será especialmente importante para las empresas que exportan a Estados Unidos y para aquellas que participan en cadenas productivas regionales.

Un alivio arancelario podría contribuir a reducir costos, fortalecer la competitividad y ofrecer mayor certidumbre a los sectores industriales involucrados.

Por el contrario, si las diferencias persisten, las empresas podrían continuar enfrentando condiciones comerciales menos favorables, con posibles repercusiones en sus decisiones de inversión, producción y contratación de personal.

Sin embargo, mientras no se anuncien los términos definitivos, no es posible asegurar qué productos obtendrán reducciones arancelarias, cuáles serán las nuevas tasas o cuándo entrarían en vigor eventuales cambios.

Por ahora, el Gobierno mexicano mantiene su apuesta por una solución negociada que permita mejorar el acceso de sus productos al mercado estadounidense y proteger los intereses económicos nacionales.

Aunque Claudia Sheinbaum considera que las conversaciones están cerca de llegar a buen puerto, el entendimiento todavía no está cerrado y las próximas reuniones serán determinantes para definir su alcance.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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