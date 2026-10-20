Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Un nuevo Frente Frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el frente frío 2 se extenderá con características de estacionario sobre el norte de la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, generará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur); lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte); y chubascos en Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur).

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, aunados a la corriente en chorro subtropical, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del noroeste, norte, noreste, occidente y centro del país. Finalmente, los remanentes de Trudy ya no afectan al territorio nacional.

El miércoles, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical en el noroeste del país, la entrada de humedad, un canal de baja presión y divergencia en altura, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas fuertes de viento en el norte de México, incluida la península de Baja California. Vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el oriente, sureste y la península de Yucatán en interacción con canales de baja presión, favorecerán la probabilidad de chubascos, con lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del noreste, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, previéndose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz.

El frente frío 2 se extenderá sobre el Mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana, la masa de aire polar que lo impulsó, mantendrá viento de componente norte en la costa sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, además mantendrá descenso de las temperaturas diurnas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional. Se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del territorio nacional. CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 11 y máxima de 22 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 23 y una mínima de 12 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 23 y mínima de 11.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León (noreste), Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur), Durango (oeste), Tamaulipas (sureste), Jalisco (costa), Colima, Michoacán (centro) y Guerrero (sureste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Querétaro. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso del día. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz (sur), Yucatán y Oaxaca (golfo de Tehuantepec). Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.