¿Quién fue?... César Jáuregui niega haber autorizado la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua, durante su audiencia judicial

Durante una audiencia judicial celebrada el 18 de octubre, el exfuncionario sostuvo que la investigación no contiene pruebas directas que demuestren su intervención en las decisiones que permitieron la presencia de personal extranjero en territorio mexicano. Fragmentos de su declaración fueron difundidos en redes sociales por la periodista Azucena Uresti.

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno , negó haber autorizado la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ( CIA ) en un operativo de seguridad realizado en El Pinal, donde las autoridades localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

Jáuregui cuestionó los argumentos de las autoridades ministeriales y aseguró que no se ha presentado una orden, un mensaje o el testimonio de algún funcionario que acredite que dio instrucciones para facilitar la intervención de agentes estadounidenses.

CÉSAR JÁUREGUI CUESTIONA LAS PRUEBAS EN SU CONTRA

En su declaración ante el juez, el exfiscal señaló que la investigación reunió testimonios de más de 40 funcionarios de la Fiscalía General del Estado, además de pruebas técnicas relacionadas con registros telefónicos y datos de geolocalización.

Sin embargo, afirmó que, después de varias horas de audiencia, no encontró una referencia directa que lo vinculara con las decisiones tomadas durante el operativo de El Pinal.

También cuestionó el uso de videos de reuniones con dos servidores públicos como parte de los elementos presentados por el Ministerio Público. Según su explicación, esos encuentros formaban parte de la comunicación habitual que mantenía con integrantes de la institución por sus responsabilidades como titular de la Fiscalía estatal.

El exfuncionario sostuvo que su defensa refutará las conclusiones ministeriales durante las etapas correspondientes del procedimiento. Hasta ahora, sus declaraciones representan su postura frente a las acusaciones y no determinan el resultado del proceso judicial.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ A LA FISCALÍA DE CHIHUAHUA?

Jáuregui también defendió su decisión de dejar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, después de que se conociera la participación de agentes estadounidenses en el operativo.

De acuerdo con su versión, su renuncia no buscaba evadir responsabilidades, sino evitar que su permanencia en el cargo pudiera interferir en las investigaciones internas relacionadas con los hechos.

Además, expresó confianza en el criterio de la fiscal Wendy Chávez, quien participa en las indagatorias estatales. Durante su intervención, también planteó que el caso tiene implicaciones políticas y que las actuaciones de las autoridades deben examinarse desde la perspectiva de la independencia institucional.

El exfiscal hizo referencia al comandante Oseguera, quien murió en un accidente relacionado con las acciones para desarticular el laboratorio clandestino. Sus cuestionamientos sobre las posibles consecuencias de los hechos forman parte de sus argumentos y no constituyen conclusiones judiciales.

¿POR QUÉ TRASLADARON A JÁUREGUI AL PENAL DEL ALTIPLANO?

La situación jurídica del exfiscal cambió tras su detención, ocurrida el 17 de octubre. Durante el procedimiento estatal, un juez de control determinó que podía enfrentar esa causa en libertad, bajo medidas cautelares como entregar su pasaporte, presentarse periódicamente y evitar acercarse a testigos.

No obstante, al terminar la diligencia, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión federal en su contra.

Posteriormente, Jáuregui fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

La causa federal es distinta del procedimiento estatal por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición, aunque ambos están relacionados con el operativo de El Pinal.

La acusación federal se centra en la presunta participación no autorizada de agentes extranjeros en actividades de seguridad dentro de México, hechos que la FGR relaciona con el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.