Sheinbaum reabre registro para depositarle hasta 2 mil 500 pesos a estudiantes de primaria y secundaria; requisitos y cómo inscribirse

Se entrega de forma universal, es decir, a todas y todos los alumnos de educación primaria y secundaria de planteles públicos.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Beca Rita Cetina 2026 , cuyo objetivo es otorgar un apoyo económico a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en escuelas públicas de educación básica para evitar la deserción escolar

En el caso de las y los estudiantes de primaria o preescolar que reciben desde 2025 o antes la beca que estaba dirigida a todos los estudiantes de primaria, quienes reciben 2 mil 500 pesos anuales y de 1,900 pesos bimestrales, siempre y cuando no hayan incurrido en alguna causa de baja para Secundaria.

Tanto la Beca Rita Cetina como la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro conforman las políticas públicas con las que el Gobierno de México cumple el artículo 4o. de la Constitución, el cual establece que el Estado debe conformar un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública.

REGISTRO EN OCTUBRE

El registro para la Beca Rita Cetina de primaria estará abierto del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026 a través de la plataforma oficial Beca Rita Cetina.

DETALLES DEL APOYO PARA PRIMARIA

Monto: $2,500 MXN anuales por estudiante (destinado a uniformes y útiles escolares).

Quiénes se registran: Estudiantes que ingresan a primero de primaria o aquellos de cualquier grado de primaria o secundaria pública que no se hayan registrado anteriormente.

Quiénes NO se registran: Alumnos que ya reciben la beca y cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar

MONTOS EN SECUNDARIA

Secundaria: Otorga $1,900 pesos bimestrales por familia, más $700 pesos adicionales por cada estudiante extra que curse este mismo nivel. El pago se realiza a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN

Para solicitar el apoyo en la plataforma oficial del Gobierno de México, se requiere lo siguiente:

De la madre, padre, tutora o tutor:

• CURP

• Número de celular y correo electrónico

• Identificación oficial digitalizada (INE, pasaporte, cartilla militar, etc.)Comprobante de domicilio digitalizado

Del estudiante:

• CURP

• Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública a la que pertenece

CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE

Asambleas Informativas: Se realizan de forma previa en los planteles escolares para informar a las familias sobre el proceso.

Cuenta Llave MX: El padre, madre o tutor debe crear o iniciar sesión con su cuenta en el sitio oficial Llave MX.

Registro en línea: Se ingresa al portal Beca Rita Cetina para registrar los datos del tutor y de cada alumno, validando sus CURP y guardando el comprobante de folio.

ASAMBLEA VIRTUAL NACIONAL

Si por motivos de horario, trabajo o distancia no puedes acudir a la reunión de tu escuela, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar realizará una sesión informativa digital:

• Fecha: Próximo viernes 23 de octubre de 2026.

• Horario: 19:00 horas (Tiempo del centro de México).

• Dónde verla: A través de la página oficial de Facebook del coordinador nacional, Julio León.

EL ORIGEN DEL NOMBRE: ¿QUIÉN FUE RITA CETINA?

• Pionera del feminismo mexicano: El programa fue nombrado así por la presidenta Claudia Sheinbaum en honor a Rita Cetina Gutiérrez (1846–1908), una destacada maestra, escritora y poetisa yucateca que dedicó su vida a impulsar la educación laica y científica para las mujeres en el siglo XIX.

• Escribía bajo un pseudónimo: Para publicar sus poemas y textos de corte liberal en una época donde las mujeres no tenían participación pública, utilizaba el alias de ”Cristabela”.

• Fundó la primera revista escrita por mujeres: En 1870 fundó La Siempreviva, que combinaba una sociedad científica, una escuela primaria laica para niñas de escasos recursos y la primera revista literaria en México editada y redactada exclusivamente por mujeres.

• Fue mentora de otra gran leyenda: Rita Cetina fue la maestra e inspiración directa de Elvia Carrillo Puerto (conocida como “La Monja Roja”), quien años más tarde se convertiría en una de las principales activistas por el voto femenino en México.

CURIOSIDADES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BECA

• Tiene dos “personalidades” de pago: A diferencia de otras becas que son uniformes, la Beca Rita Cetina opera bajo dos modalidades totalmente distintas según el nivel educativo: en secundaria funciona de manera bimestral ($1,900 pesos), mientras que en primaria se entrega como un pago único anual ($2,500 pesos) destinado a útiles y uniformes.

• El “Bono por Hermano”: En el nivel secundaria, es el primer programa social en México que implementa un modelo de suma escalonada. El apoyo base es por familia ($1,900 pesos), pero premia la continuidad escolar sumando $700 pesos bimestrales adicionales por cada hijo extra que esté cursando la secundaria al mismo tiempo.