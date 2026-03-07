De acuerdo con AP, Rusia entrega a Irán información que puede ayudar a Teherán a atacar fuerzas de EU

“Tengo mucho respeto por usted, siempre ha sido muy amable conmigo”, dijo Trump a Peter Doocy, reportero de Fox News. “Qué pregunta tan estúpida para hacer en este momento. Estamos hablando de otra cosa”.

El viernes por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprendió a un reportero por plantear el asunto cuando abrió el turno de preguntas a la prensa al final de una reunión en la Casa Blanca sobre cómo el pago a atletas estudiantes ha recalibrado los deportes universitarios.

Aun así, es el primer indicio de que Moscú ha buscado involucrarse en la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán hace una semana. Rusia forma parte del reducido grupo de países que mantiene relaciones amistosas con Teherán, que ha enfrentado años de aislamiento por su programa nuclear y su apoyo a grupos aliados que han causado estragos en Oriente Medio, incluidos el grupo político-paramilitar Hezbollah, Hamás y los hutíes de Yemen.

Los funcionarios, que no estaban autorizados a comentar en público el delicado asunto y hablaron bajo condición de anonimato, advirtieron que la inteligencia de Estados Unidos no ha descubierto que Rusia esté indicando a Irán qué hacer con la información, mientras Estados Unidos e Israel continúan sus bombardeos y Teherán lanza salvas de represalia contra activos estadounidenses y aliados en el golfo Pérsico.

WASHINGTON- Rusia ha proporcionado a Irán información que podría ayudar a Teherán a atacar buques de guerra estadounidenses, aeronaves y otros activos en la región, según dos funcionarios familiarizados con la inteligencia de Estados Unidos sobre el asunto.

Funcionarios de la Casa Blanca restaron importancia a los reportes, pero no negaron que Rusia estuviera compartiendo inteligencia con la República Islámica sobre objetivos de Estados Unidos en la región. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a periodistas el viernes que “claramente no está marcando ninguna diferencia con respecto a las operaciones militares en Irán porque los estamos diezmando por completo”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, manifestó en una entrevista en el programa “60 Minutes” de CBS el viernes que Estados Unidos está “rastreando todo” y teniéndolo en cuenta en sus planes de batalla, al ser consultado sobre los reportes,

“El pueblo estadounidense puede estar seguro de que su comandante en jefe es muy consciente de quién está hablando con quién”, apuntó. “Y cualquier cosa que no debería estar ocurriendo, ya sea en público o por canales extraoficiales, está siendo confrontada y confrontada con firmeza”.

Leavitt se negó a decir si Trump había hablado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre el supuesto intercambio de inteligencia o si creía que Rusia debería enfrentar repercusiones, y señaló que dejará que sea el mismo Trump quien aborde el tema.

Preguntado sobre si Moscú irá más allá del apoyo político y ofrecerá asistencia militar a Irán, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que no ha habido ninguna solicitud de ese tipo por parte de Teherán.

“Estamos en diálogo con la parte iraní, con representantes del liderazgo iraní, y sin duda continuaremos este diálogo”, manifestó el vocero el viernes.

Ante la insistencia sobre si Moscú ha proporcionado alguna asistencia militar o de inteligencia a Teherán desde el inicio de la guerra con Irán, evitó hacer comentarios.

Rusia estrechó su relación con Irán al tiempo que buscaba urgentemente misiles y drones para la guerra que libra hace más de cuatro años en Ucrania.

El gobierno del entonces presidente estadounidense Joe Biden desclasificó conclusiones de inteligencia que mostraban que Irán suministra a Moscú drones de ataque y ha ayudado al Kremlin a construir una fábrica de drones.

El anterior gobierno estadounidense también acusó a Irán de transferir misiles balísticos de corto alcance a Rusia para su guerra en Ucrania.

Los detalles sobre la inteligencia de Estados Unidos fueron reportados primero por The Washington Post.

Cuando se le preguntó si la revelación había sacudido la confianza de Trump en la capacidad de Putin para concretar algún acuerdo de paz en la guerra con su vecino, Leavitt respondió: “Creo que el presidente dirá que la paz sigue siendo un objetivo alcanzable con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, indicó que Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio están tratando de aprovechar la experiencia de su país para contrarrestar los drones Shahed iraníes. Teherán ha suministrado estos aviones no tripulados a Moscú y ahora los emplea en ataques de represalia en todo el golfo.

Zelenskyy sostiene que ha hablado con Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Jordania y Kuwait sobre una posible cooperación.

“Ucrania sabe cómo defenderse de los ataques de drones Shahed porque nuestras ciudades los han enfrentado casi todas las noches”, señaló la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna. “Cuando nuestros socios lo necesitan, siempre estamos dispuestos a ayudar”.