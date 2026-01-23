De los más de 3 mil muertos en protestas en Irán solo 690 eran terroristas, afirman autoridades

DUBÁI.-El fiscal general de Irán calificó como “completamente falsas” la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de haber paralizado la ejecución en la horca de 800 manifestantes detenidos, al señalar que no existe tal cifra y que aún no se ha tomado esa decisión.

El gobierno iraní ofreció su primer recuento oficial, con 3 mil 117 muertos. Agregó que 2 mil 427 de los que perdieron la vida en las protestas eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que el resto eran “terroristas”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Confirma Secretaría de Economía reajuste de 250 trabajadores en Martinrea

Mientras que los activistas hablan de una cifra que ronda la cinco mil muertes, no obstante, aseguran que el bloqueo de internet en la historia de Irán, que ya supera las dos semanas, les complica la verificación de las informaciones.

Las tensiones entre Teherán y Washington continúan en un punto álgido al tiempo que un grupo de portaaviones estadounidenses se acerca a Oriente Medio, una fuerza que Trump comparó con una “armada” en comentarios a reporteros el jueves por la noche.

Cabe destacar que Trump había dicho repetidamente que Irán detuvo la ejecución de 800 detenidos en las protestas, sin ofrecer detalles sobre la fuente de su afirmación.

No obstante, el fiscal general de la República Islámica, Mohammad Movahedi, negó rotundamente las palabras del presidente republicano en declaraciones publicadas por la agencia noticiosa judicial Mizan.

“Esta afirmación es completamente falsa; no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado tal decisión”, aseveró Movahedi.

Aseguró que cuentan con la separación de poderes y las responsabilidades de cada institución están claramente definidas. “No recibimos instrucciones de potencias extranjeras bajo ninguna circunstancia”, dijo Movahedi.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, Irán “sigue siendo uno de los principales Estados ejecutores del mundo”, con al menos mil 500 personas ejecutadas el año pasado, un aumento del 50% respecto a 2024.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán arremetió contra una resolución del Parlamento Europeo que pidió la liberación de los detenidos e instó al Consejo Europeo a designar a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ofreció el dato de víctimas mortales y, señaló, más de 4 mil 700 eran manifestantes. Además, más de 27.600 personas fueron detenidas en una campaña cada vez más amplia