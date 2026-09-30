$!DEA actualiza ficha de búsqueda de ‘Mayito Flaco’ tras sanción de EU; lo ubica en la CDMX

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) actualizó la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, identificado por autoridades estadounidenses como líder de Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. La actualización ocurrió después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a Zambada Sicairos entre las 21 personas y 25 empresas sancionadas por presuntos vínculos con las operaciones de Los Mayos. La ficha publicada por la DEA identifica a Zambada Sicairos como prófugo y señala que es buscado por una acusación federal relacionada con conspiración para distribuir una sustancia controlada. La agencia ubica la jurisdicción del caso en California, específicamente en el Distrito Sur de California.

‘MAYITO FLACO’, BUSCADO POR AUTORIDADES DE EU DESDE 2014 Ismael Zambada Sicairos figura en una acusación federal presentada en el Distrito Sur de California desde julio de 2014. La DEA lo incluyó entre los integrantes del Cártel de Sinaloa señalados en ese proceso, junto con su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, y otros integrantes de la organización. La ficha vigente de la DEA identifica a Zambada Sicairos con el alias “Mayito Flaco”, registra como año de nacimiento 1982 y lo mantiene en la categoría de fugitivo. De acuerdo con la información difundida por el Departamento del Tesoro, Zambada Sicairos nació en Anaheim, California, en 1982 y tiene nacionalidad mexicana y estadounidense. La dependencia también señaló que en 2001 realizó un cambio de nombre en Estados Unidos, que identificó como parte de un intento por ocultar sus vínculos familiares con el Cártel de Sinaloa. El Tesoro señaló que, tras la detención de su padre en julio de 2024, Zambada Sicairos asumió el liderazgo de Los Mayos. La dependencia estadounidense lo designó bajo las órdenes ejecutivas utilizadas para sancionar actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas y el financiamiento de organizaciones terroristas.

DEA ACTUALIZA DATOS DE ‘MAYITO FLACO’ TRAS SANCIONES DE LA OFAC Tras ser sancionado en Estados Unidos por la OFAC, los datos de Ismael Zambada Sicairos fueron actualizados en la ficha de búsqueda de la DEA. Entre la información que fue actualizada destaca la ‘raza’, que originalmente fue anunciada como hispana; sin embargo, tras darse a conocer que Mayito Flaco nació en California, esta área fue cambiada con la descripción de ‘blanco’. Otro dato que llamó la atención fue que la DEA ha ubicado a Ismael Zambada en la Ciudad de México. Anteriormente solo se le ubicaba en México. Su altura también fue modificada, pasando de una altura de 5’11” pies, equivalente a 1.80 metros, a 5’9” pies, o 1.75 metros. El peso bajo de 180 libras a 175.

EU SANCIONA A INTEGRANTES Y EMPRESAS VINCULADAS CON LOS MAYOS La nueva acción de la OFAC alcanzó a 21 personas y 25 entidades que, según el Departamento del Tesoro, forman parte de redes vinculadas con Los Mayos. La medida incluyó a integrantes del círculo cercano de Zambada Sicairos, operadores asentados en Tijuana, presuntos lavadores de dinero y personas señaladas por las autoridades estadounidenses por facilitar las operaciones de la organización. Entre las redes señaladas se encuentra la que opera en Tijuana y que, según el Tesoro, está encabezada por los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”. Ambos habían sido sancionados previamente por la OFAC en agosto de 2023. En la nueva acción, el Departamento del Tesoro volvió a designarlos bajo otra autoridad de sanciones por su presunta actuación en representación del Cártel de Sinaloa. La dependencia estadounidense también señaló que ambos enfrentan acusaciones federales relacionadas con narcotráfico y que en febrero de 2026 se anunció una acusación sustitutiva contra “La Rana” por cargos de narcoterrorismo. Además, el Departamento de Estado mantiene recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cada uno.

SEÑALAN A OPERADORES DE LA RED DE TIJUANA La OFAC también incluyó en la acción a Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, los tres son señalados como lugartenientes de la estructura encabezada por los hermanos Arzate y estarían involucrados en actividades de violencia, así como en la producción y traslado de narcóticos, incluido fentanilo, a través de Tijuana hacia Estados Unidos. La DEA, por su parte, mantiene a “Mayito Flaco” en su listado de fugitivos y advierte que se le considera armado y peligroso, por lo que pide a la población no intentar detenerlo y canalizar cualquier información a las autoridades estadounidenses.