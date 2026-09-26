DEA reactiva búsqueda de ‘El Mayito Flaco’, nuevo líder del Cártel de Sinaloa

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos ( DEA ) reactivó la ficha de búsqueda contra Ismael Zambada-Sicairos, alias “El Mayito Flaco”. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para capturar al acusado de coordinar el tráfico internacional de drogas hacia territorio estadounidense.

Ismael Zambada-Sicairos es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Tras el arresto y la condena a cadena perpetua de su padre en Nueva York, “El Mayito Flaco” asumió el mando total de la facción familiar.

La justicia de Estados Unidos persigue a Zambada-Sicairos por delitos graves de narcotráfico en una corte federal de California. En mayo de 2025, el Departamento de Justicia sumó acusaciones por narcoterrorismo, tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

ORDEN DE BÚSQUEDA Y ADVERTENCIA

La DEA emitió una alerta oficial sobre el peligro que representa este prófugo de la justicia. Las características principales de la ficha de búsqueda señalan los siguientes datos:

Peligrosidad: La agencia advierte que el acusado se encuentra armado y es sumamente peligroso.

Última ubicación: Los registros oficiales ubican su último paradero conocido en México.

Características físicas: Hombre de origen hispano, nacido en 1982, con 1.75 metros de estatura, ojos y cabello color marrón.

Indicación a la población: Las autoridades recomiendan no intentar detenerlo y comunicarse al 911 en caso de emergencia.