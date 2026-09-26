DEA reactiva búsqueda de ‘El Mayito Flaco’, nuevo líder del Cártel de Sinaloa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    DEA reactiva búsqueda de ‘El Mayito Flaco’, nuevo líder del Cártel de Sinaloa
    Ficha de búsqueda de ‘El Mayito Flaco’, líder del Cartel de Sinaloa, por la DEA. X

La agencia busca a Ismael Zambada-Sicairos por narcotráfico tras la caída de su padre, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, y ofrece recompensa.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reactivó la ficha de búsqueda contra Ismael Zambada-Sicairos, alias “El Mayito Flaco”. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para capturar al acusado de coordinar el tráfico internacional de drogas hacia territorio estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/abaten-a-rafael-n-alias-el-mansito-tras-enfrentamiento-en-morelia-NC23744966

Ismael Zambada-Sicairos es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Tras el arresto y la condena a cadena perpetua de su padre en Nueva York, “El Mayito Flaco” asumió el mando total de la facción familiar.

La justicia de Estados Unidos persigue a Zambada-Sicairos por delitos graves de narcotráfico en una corte federal de California. En mayo de 2025, el Departamento de Justicia sumó acusaciones por narcoterrorismo, tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

ORDEN DE BÚSQUEDA Y ADVERTENCIA

La DEA emitió una alerta oficial sobre el peligro que representa este prófugo de la justicia. Las características principales de la ficha de búsqueda señalan los siguientes datos:

Peligrosidad: La agencia advierte que el acusado se encuentra armado y es sumamente peligroso.

Última ubicación: Los registros oficiales ubican su último paradero conocido en México.

Características físicas: Hombre de origen hispano, nacido en 1982, con 1.75 metros de estatura, ojos y cabello color marrón.

Indicación a la población: Las autoridades recomiendan no intentar detenerlo y comunicarse al 911 en caso de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataques-armados-en-culiacan-balacean-salon-de-eventos-en-colonia-rafael-buelna-FC23743622

GUERRA INTERNA EN EL CÁRTEL

El ascenso de “El Mayito Flaco” desató una confrontación directa contra la facción de “Los Chapitos”. Esta disputa por el control del territorio en Sinaloa ha generado un aumento constante en los niveles de violencia e inseguridad.

El gobierno estadounidense mantiene abiertos sus canales oficiales para recibir denuncias anónimas sobre el paradero del acusado. Las recompensas económicas por información certera se gestionan de forma directa a través del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Narcotráfico
Gobierno

Localizaciones


México

Organizaciones


Dea
Cártel de Sinaloa

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’

Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’
Bill Gates realizó el 26 de agosto de 2026 un extenso ensayo en el que argumentaba que el mundo no se está preparando para las perturbaciones que la IA.

Inteligencia artificial puede causar ‘mil millones de muertes’: Bill Gates
AHMSA y MINOSA aún no han sido vendidas tras la audiencia de subasta realizada este viernes.

Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días
Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels

Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels
Los Padres de San Diego celebraron en Dodger Stadium su clasificación a los Playoffs de la MLB 2026, la tercera consecutiva para la franquicia.

Padres de San Diego están en Playoffs MLB 2026: ¿qué equipos ya amarraron la Postemporada?
Las 7 nuevas reglas para viajar en avión

Las 7 nuevas reglas para viajar en avión
La decoración otoñal que hayas puesto en tu hogar puede ser muy bien utilizada para dar un toque fantasmagórico.

Haz tu casa embrujada para Halloween con estas decoraciones de Amazon
Una mujer se lamenta al ver libros calcinados tras un incendio en el mayor mercado de libros del país, provocado por un ataque con misiles rusos, el 19 de agosto de 2026, en Kiev, Ucrania.

¿Por qué el futuro literario de Ucrania pende de un hilo?