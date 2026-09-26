DEA reactiva búsqueda de ‘El Mayito Flaco’, nuevo líder del Cártel de Sinaloa
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La agencia busca a Ismael Zambada-Sicairos por narcotráfico tras la caída de su padre, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, y ofrece recompensa.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reactivó la ficha de búsqueda contra Ismael Zambada-Sicairos, alias “El Mayito Flaco”. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para capturar al acusado de coordinar el tráfico internacional de drogas hacia territorio estadounidense.
Ismael Zambada-Sicairos es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Tras el arresto y la condena a cadena perpetua de su padre en Nueva York, “El Mayito Flaco” asumió el mando total de la facción familiar.
La justicia de Estados Unidos persigue a Zambada-Sicairos por delitos graves de narcotráfico en una corte federal de California. En mayo de 2025, el Departamento de Justicia sumó acusaciones por narcoterrorismo, tráfico de fentanilo y lavado de dinero.
ORDEN DE BÚSQUEDA Y ADVERTENCIA
La DEA emitió una alerta oficial sobre el peligro que representa este prófugo de la justicia. Las características principales de la ficha de búsqueda señalan los siguientes datos:
Peligrosidad: La agencia advierte que el acusado se encuentra armado y es sumamente peligroso.
Última ubicación: Los registros oficiales ubican su último paradero conocido en México.
Características físicas: Hombre de origen hispano, nacido en 1982, con 1.75 metros de estatura, ojos y cabello color marrón.
Indicación a la población: Las autoridades recomiendan no intentar detenerlo y comunicarse al 911 en caso de emergencia.
GUERRA INTERNA EN EL CÁRTEL
El ascenso de “El Mayito Flaco” desató una confrontación directa contra la facción de “Los Chapitos”. Esta disputa por el control del territorio en Sinaloa ha generado un aumento constante en los niveles de violencia e inseguridad.
El gobierno estadounidense mantiene abiertos sus canales oficiales para recibir denuncias anónimas sobre el paradero del acusado. Las recompensas económicas por información certera se gestionan de forma directa a través del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.