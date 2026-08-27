Debido a la prolongación de la guerra y sus mensajes contradictorios, pierde Trump credibilidad

Mañana 28 de agosto se cumplen seis meses de haber iniciado la guerra en contra de Irán, sin embargo debido a que esta se ha prolongado, sin visos de un final y que esta duraría y unas semanas, sumado a las reiteradas declaraciones entorno un estrecho de Ormuz reabierto y que este continúa bloqueado, han ido desgastando la credibilidad del presidente de Estados Unidos., Donald Trump, “a quien sus adversarios acusan de cambiar de mensaje “cada 24 horas” hasta el punto de tener cada vez menos impacto en los mercados y los precios del petróleo”, describe La Agencia de Noticias EFE. La Operación Furia Épica que fue lanzada por Estados Unidos e Israel en contra Irán el 28 de febrero en palabras del propio mandatario estadounidense estaba “casi completada” en marzo y era una “victoria total” en abril, precisa EFE. Jeremy Bowen, en su artículo de opinión titulado “Ceasefire or no ceasefire, the Middle East’s reshuffling is not yet done” publicado en BBC News detalla que “Trump tiene un plan de 15 puntos que no se ha publicado, pero las versiones filtradas lo hacen sonar más como un documento de rendición que como una base de negociación. El plan de 10 puntos de Irán contiene una lista de exigencias que Estados Unidos ha rechazado categóricamente en el pasado”.

Bowen, añade que “los estadounidenses no esperaban estar sentados a principios de abril en conversaciones de alto el fuego cuando, junto a Israel el 28 de febrero, desencadenaron la guerra con ataques masivos que mataron, entre muchos otros, al líder supremo de Irán, a su esposa y a otros miembros de su familia”. Por su parte EFE resalta que por lo menos “una decena de veces”, Irán rechazó las afirmaciones de Trump entorno a una “inminente tregua” misma que fue firmada el pasado 17 de junio y que expiró en el mes agosto con unas presuntas conversaciones con el propósito de reabrir el estrecho de Ormuz, que el país persa negó al señalar que solo estaba llevando acabo negociaciones con Omán. Actualmente las conversaciones se encuentran estancadas. “Seis meses después resulta difícil trazar una cronología entre lo dicho y lo realmente sucedido, mientras Trump insiste en que controla el estratégico paso del comercio mundial de crudo y gas, aunque el último fin de semana de agosto apenas transitaron por este 20 buques, un 90 % menos de lo habitual”, explicó EFE. En opinión de Bowen “llegar a un acuerdo sobre el estrecho será tan difícil como discutir las capacidades nucleares de Irán. El programa nuclear iraní tenía como objetivo producir más opciones para disuadir a sus enemigos, independientemente de si daban el paso de convertir el uranio enriquecido en una bomba”, por lo que prosigue, “resulta que cerrar el estrecho de Ormuz es mucho más barato, potencialmente devastador para las economías de vecinos y enemigos, y mucho más fácil de ejecutar”.

Douglas A. Rediker, quien es el economista de la Institución Brookings, indicó a EFE que ”el enfoque de Trump, propio del arte de la negociación, siempre fue propenso a cambios bruscos de postura, pero la guerra ha hecho que sus incoherencias sean más evidentes y su credibilidad aún más dudosa”. Para los analistas, apunta EFE, cada día se vuelve “es más necesario escuchar las reacciones de Irán” con el fin de poder comprender cómo es el desarrollo de las conversaciones o posibles acuerdos y revisar las verificaciones independientes para tener un visión de cual es “la situación real sobre el terreno”. ”El problema es que los adversarios, en particular, han reconocido cada vez más este patrón. Por ello, es menos probable que presten mucha atención a cada declaración (de Trump), porque saben que muchas de ellas pueden no significar gran cosa al final”, expresó a EFE el profesor de la Universidad Americana Garren Martin. ”La falta de credibilidad supone una desventaja. La credibilidad es difícil de establecer y fácil de destruir”, concluye Rediker. Con información de la Agencia EFE y BBC.