Tras seis meses de haber comenzado la guerra contra Irán, los objetivos de EU siguen cambiando

WASHINGTON- Cuando el presidente Donald Trump inició la guerra con Irán a finales de febrero, pronosticó inicialmente que duraría de cuatro a cinco semanas. Seis meses después, todavía no se vislumbra una salida, pese a las reiteradas afirmaciones de Trump de que la guerra se ha ganado o de que un acuerdo para resolverla estaba casi terminado. Un memorando de entendimiento de junio, concebido para allanar el camino hacia el fin de la guerra, ha quedado en el olvido. A Estados Unidos se le están agotando sus arsenales y el gobierno de Trump ha virado hacia presionar económicamente a Irán en lugar de lanzar más ataques.

Así como ha cambiado la forma de la guerra en el último medio año, también lo han hecho los objetivos del conflicto. Uno de los objetivos principales ahora, reabrir el estrecho de Ormuz, no figuraba entre las metas originales de Trump. La vía marítima había sido una ruta vital de transporte por la que pasaba alrededor del 20% del petróleo mundial. Pero Irán ahora lo usa como un punto de estrangulamiento para la economía global y la vía ha permanecido en gran medida cerrada, lo que ha elevado los precios del combustible y de los fertilizantes necesarios para las granjas y ha creado presión económica y política en Estados Unidos. El gobierno norteamericano ha tenido éxito táctico en sus objetivos de degradar las capacidades militares de Irán. Pero algunos de los otros objetivos que Trump expuso al inicio del conflicto siguen sin cumplirse, y otros han cambiado.

A continuación, un vistazo a los objetivos y lo que sabemos sobre en qué situación se encuentran: IMPEDIR QUE IRÁN TENGA UN ARMA NUCLEAR Trump declaró en junio pasado que Estados Unidos había “aniquilado” el programa nuclear de Irán. Pero un año después volvió a atacar diciendo que Irán estaba a apenas unas semanas de desarrollar una bomba.

Una de las preguntas más apremiantes ha sido qué se hará con una reserva de 440 kilogramos (unas 970 libras) de uranio enriquecido que Teherán podría usar potencialmente para un arma. Se cree que el material está enterrado bajo tres sitios bombardeados por Estados Unidos e Israel el año pasado. Trump dijo en una publicación en redes sociales el 29 de mayo que sería recuperado por Estados Unidos “en estrecha coordinación y conjuntamente con la República Islámica de Irán, además del Organismo Internacional de Energía Atómica, y DESTRUIDO”. Irán no ha dicho si consentiría. Sin el permiso de Irán, según expertos, apoderarse de ese material sería una misión peligrosa que requeriría un despliegue considerable de tropas estadounidenses dentro del país.

Funcionarios indicaron que Teherán reafirmó en el memorando de entendimiento de junio que no obtendría ni desarrollaría armas nucleares. El acuerdo pedía que Irán diluyera su reserva de uranio altamente enriquecido. Pero muchos otros detalles sobre el programa de Irán se dejaron para negociaciones futuras, y no está claro cuánto avance, si es que hubo alguno, se logró antes de que las conversaciones se desinflaran rápidamente. REABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ Trump ha dicho que un acuerdo propuesto con Irán incluiría la reapertura del estrecho y que Estados Unidos pondría fin a su bloqueo de los puertos de Teherán, pero en otras ocasiones ha sugerido que la vía marítima internacional de algún modo se convertiría en territorio estadounidense o que Estados Unidos impondría un peaje a los barcos que lo atraviesen. Trump también ha dicho repetidamente que el estrecho está abierto, incluso durante una entrevista el miércoles en el programa de radio del comentarista conservador Glenn Beck.

“Es un estrecho que funciona”, declaró Trump. “Sí, de vez en cuando dispararán un dron o un cohete o algo así, pero es un estrecho que funciona muy bien”. DESTRUIR LA CAPACIDAD DE IRÁN PARA DISPARAR MISILES Uno de los objetivos principales expuestos por el gobierno fue “destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles hasta los cimientos”.

Trump aseguró a finales de marzo que los misiles de Irán “están en su mayoría diezmados” y que el 90% de sus misiles y lanzadores quedaron fuera de combate. Para mediados de mayo, eso cambió a 82%. Irán ha mostrado que aún puede lanzar ataques en la región, incluidos ataques con drones contra barcos que navegan por el estrecho.