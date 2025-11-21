Debido a un incendio que deja 13 personas afectadas se desaloja un edificio que es usado para COP30

Internacional
/ 21 noviembre 2025
    Debido a un incendio que deja 13 personas afectadas se desaloja un edificio que es usado para COP30
    En esta imagen tomada de un video proporcionado por Kevin Munyoli, las llamas envuelven los pabellones de la Cumbre Climática COP30 de la ONU en Belém, Brasil. Foto: AP/Kevin Munyoli

Se cree que el fuego se debió a una falla de un generador o un cortocircuito

BELÉM- Las conversaciones climáticas de la ONU fueron interrumpidas debido a un incendio que se propagó brevemente por los pabellones y obligó a desalojar el recinto; derivado de este hecho 13 personas fueron tratadas por inhalación de humo, precisaron funcionarios.

Tras seis minutos, el incendio fue controlado detallaron los organizadores.

En consecuencia los bomberos dieron la orden de se desalojara todo el sitio de la conferencia, conocida como COP30, mismo que permaneció cerrado durante unas siete horas.

Una vez que les fue permitido los asistentes regresaron poco a poco al recinto de la COP30.

Por su parte, Celso Sabino, quien es el ministro de Turismo de Brasil, explicó a los periodistas en el lugar que el incendio inició cerca del pabellón de China, ubicado entre varios pabellones instalados para eventos que llevan acabo de manera paralela a las conversaciones climáticas. Un video muestra que el incendio tuvo su comienzo a lo largo de una pared cerca de un grupo de pabellones de África y del Pabellón de Entretenimiento + Cultura de Climate Live.

Este se propagó velozmente a los pabellones contiguos, apuntó Samuel Rubin, una de las personas a cargo del pabellón de Climate Live .

Helder Barbalho, quien es el gobernador del estado de Pará, comentó al medio local G1 que este incendio pude deberse ya sea una falla de un generador o a un cortocircuito en un stand.

Gabi Andrade, quien es una voluntaria de la COP30 de la ciudad anfitriona de Belém, narró que se encontraba trabajando en donde se entregan las acreditaciones en la conferencia y justo cuando acababa de concluir su descanso para almorzar y estaba explorando el pabellón de Singapur inició el incendio.

Describió que vio humo negro y que un guardia de seguridad le agarró la mano y le mostró la salida mientras ella lloraba y gritaba “¡fuego!”.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.

Temas


Cambio Climático
incendios

Localizaciones


Brasil

Organizaciones


ONU

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

