Uso de la Inteligencia artificial genera un debate en las conversaciones climáticas de la COP30

BELÉM- La inteligencia artificial se está presentando tanto como un héroe digno de elogio como un villano que necesita ser regulado en las conversaciones sobre el clima de la ONU en Brasil. Las empresas tecnológicas y un puñado de países en la conferencia conocida como COP30 están promoviendo formas en que la IA puede ayudar a resolver el calentamiento global, que es impulsado en gran medida por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Dicen que la tecnología tiene el potencial de hacer muchas cosas, desde aumentar la eficiencia de las redes eléctricas y ayudar a los agricultores a predecir patrones climáticos hasta rastrear especies migratorias de aguas profundas y diseñar infraestructuras que puedan soportar el clima extremo. TE PUEDE INTERESAR: Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud Sin embargo, los grupos climáticos están dando la voz de alarma sobre el creciente impacto ambiental de la IA, con sus crecientes necesidades de electricidad y agua para alimentar búsquedas y centros de datos. Dicen que un auge de la IA sin regulaciones solo alejará al mundo de los objetivos establecidos por el Acuerdo de París de 2015 para frenar el calentamiento global. ”La IA en este momento es una bestia completamente no regulada en todo el mundo”, declaró Jean Su, directora de justicia energética en el Centro para la Diversidad Biológica. Por otro lado, Adam Elman, director de sostenibilidad en Google, ve la IA como “un verdadero facilitador” y uno que ya está teniendo un impacto. Si ambas partes están de acuerdo en algo, es que la IA ha llegado para quedarse.

Michal Nachmany, fundador de Climate Policy Radar, que opera herramientas de IA que rastrean temas como planes climáticos nacionales y fondos para ayudar a los países en desarrollo a transitar hacia energías verdes como la solar y la eólica, dijo que hay un “interés increíble” en la IA en la COP30. ”Todos también están un poco asustados”, indicó Nachmany. “El potencial es enorme y los riesgos también lo son”. MUCHAS SESIONES SOBRE LA IA El auge de la IA se está convirtiendo en un tema más común en las Naciones Unidas en comparación con hace unos años, según Nitin Arora, quien lidera el Centro de Innovación Global para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el marco para las negociaciones climáticas internacionales. El centro fue lanzado en la COP26 en Glasgow para promover ideas y soluciones que puedan implementarse a gran escala, dijo. Hasta ahora, Arora comentó que esas ideas han estado dominadas por la IA. The Associated Press contó al menos 24 sesiones relacionadas con la IA durante la primera semana de la conferencia en Brasil. Incluyeron la IA ayudando a ciudades vecinas a compartir energía, predicciones de ubicación de delitos forestales respaldadas por IA y una ceremonia para el primer Premio de IA para la Acción Climática, otorgado a un proyecto de IA sobre escasez de agua y variabilidad climática en la nación del sudeste asiático de Laos. TE PUEDE INTERESAR: Cómo los pueblos indígenas impulsarán el progreso en la COP30 Johannes Jacob, un científico de datos con la delegación alemana, señaló que una aplicación prototipo que está diseñando, llamada NegotiateCOP, puede ayudar a países con delegaciones más pequeñas, como El Salvador, Sudáfrica, Costa de Marfil y algunos en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, a procesar cientos de documentos oficiales de la COP. El resultado es “nivelar el campo de juego en las negociaciones”, afirmó. En una discusión de panel, representantes de gigantes de la IA como Google y Nvidia hablaron sobre cómo la IA puede resolver problemas que enfrenta el sector energético. Elman de Google enfatizó la “necesidad de hacerlo de manera responsable”, pero se negó a comentar más. Josh Parker, jefe de sostenibilidad de Nvidia, calificó a la IA como “el mejor recurso que cualquiera de nosotros puede tener”. ”La IA es tan democratizadora”, aseguró Parker. “Si piensas en la tecnología climática, el cambio climático y todos los desafíos de sostenibilidad que estamos tratando de resolver aquí en la COP, ¿cuál de esos desafíos no se resolvería mejor y más rápido, con más inteligencia?”

La princesa Abze Djigma de Burkina Faso llamó a la IA un “avance en la digitalización” que será aún más crítico en el futuro. Bjorn-Soren Gigler, un especialista senior en transformación digital y verde con la Comisión Europea, estuvo de acuerdo, pero señaló que la IA es “a menudo vista como una espada de doble filo” con enormes oportunidades y preocupaciones éticas y ambientales. EL USO DE LA IA GENERA PREOCUPACIONES El entrenamiento y despliegue de modelos de IA dependen de centros de datos que consumen mucha energía y que contribuyen a las emisiones debido a la electricidad necesaria. La Agencia Internacional de Energía ha rastreado un auge en el consumo de energía y la demanda de centros de datos, especialmente en Estados Unidos. TE PUEDE INTERESAR: Países que sufren daños y destrucción vinculados al calentamiento global son escuchados en la COP30 Los centros de datos representaron alrededor del 1.5% del consumo de electricidad mundial en 2024, según la AIE, que encontró que su consumo de electricidad ha crecido alrededor del 12% por año desde 2017, más de cuatro veces más rápido que la tasa de consumo total de electricidad. El impacto ambiental de la IA, específicamente las operaciones de los centros de datos, también incluye el consumo de grandes cantidades de agua en estados con pocos recursos hídricos, según Su del Centro para la Diversidad Biológica, quien ha estudiado cómo el auge de los centros de datos amenaza los objetivos climáticos de Estados Unidos. Agregó que estas operaciones aumentarán las emisiones nacionales de Estados Unidos, históricamente el mayor contaminador del mundo.