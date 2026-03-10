Decide Planet Labs restringir sus imágenes sobre Medio Oriente evitar ataques contra la OTAN

Internacional
/ 10 marzo 2026
    Esta imagen satelital proporcionada por Planet Labs PBC muestra Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026. AP/Planet Labs PBC

Con esta decisión resalta el papel estratégico de los operadores de satélites comerciales en los conflictos militares modernos

SAN FRANCISCO- El proveedor de imágenes satelitales Planet Labs ha acordado retrasar de cuatro días a dos semanas la entrega de las imágenes en la zona de Oriente Medio por temor a que la información de inteligencia pudiera ser utilizada contra miembros de la OTAN en la guerra que está en marcha en la región.

Según Bloomberg, esta decisión de la empresa con sede en San Francisco, persigue que estas imágenes no sean utilizadas tácticamente para obtener objetivos y atacar a «aliados y socios de la OTAN”, comentó la compañía.

La decisión subraya el creciente papel estratégico de operadores de satélites comerciales en conflictos modernos, donde esos datos e imágenes pueden dar forma a la planificación militar.

El proveedor de satélites comerciales dijo que actualmente tiene contratos con la OTAN y la Marina de los EE.UU. y sus satélites están ampliando su área de vigilancia a zonas de Irán, las bases aliadas cercanas, los estados del Golfo y la zona de conflicto.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

