Trump dice que Irán quiere negociar mientras los muertos por protestas llegan casi a los 600

Internacional
/ 12 enero 2026
    Trump dice que Irán quiere negociar mientras los muertos por protestas llegan casi a los 600
    Esta imagen tomada de un video publicado en redes sociales muestra a manifestantes en las calles de Teherán pese al aumento de la represión, con la República Islámica aislada del resto del mundo, en Teherán. FOTO: AP

Activistas señalaron que el número de muertos en medio de las protestas a nivel nacional aumentó a al menos 599

DUBÁI.-Luego de lanzar amenazas sobre atacar a la República Islámica por su sangrienta represión contra los manifestantes, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán quiere negociar con Washington.

No obstante, sigue sin estar claro qué podría prometer Irán, especialmente dado que Trump ha establecido demandas estrictas sobre su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos.

TE PUEDE INTERESAR: Siguen las tensiones entre Petro y Trump; convoca Presidente de Colombia a defender soberanía

Por su parte el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, insistió en que “la situación ha quedado bajo control total”.

“Es por eso que las protestas se tornaron violentas y sangrientas, para dar una excusa al presidente estadounidense para intervenir”, dijo Araghchi, en comentarios transmitidos por la cadena satelital de noticias Al Jazeera, financiada por Qatar.

Al Jazeera ha podido reportar en vivo desde dentro del país a pesar del corte de internet. Sin embargo, Araghchi agregó que Irán estaba “abierto a la diplomacia”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que un canal con Estados Unidos permanece abierto, pero que las conversaciones deben basarse en “la aceptación de intereses y preocupaciones mutuas, no en una negociación que sea unilateral y basada en la imposición”.

Fue el lunes que los manifestantes progubernamentales salieron a las calles el lunes en apoyo de la teocracia, una demostración de fuerza después de días de protestas que desafiaron directamente el gobierno del líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei.

Por su parte el fiscal general de Irán ha dicho que los fiscales presentarán cargos bajo ese epígrafe contra los manifestantes, que conlleva la pena de muerte.

Fue el domingo que trascendió que Trump y su equipo de seguridad nacional dijo que consideró una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel.

Temas


Muertes
Economía
protestas

Localizaciones


Irán

Personajes


Donald Trump

Selección de los editores
Trump: Uso excesivo de la fuerza

Trump: Uso excesivo de la fuerza
true

Sheinbaum, la rana en la olla en la relación con Trump
La Mandataria recordó que la relación con el presidente Trump ha sido constante durante casi un año, con momentos de tensión, pero también de diálogo.

‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump
Amistad. El exboxeador negó que la conductora esté bajo tutela y pidió respeto ante las versiones difundidas en medios y redes sociales

¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

La ABM informó que a partir del próximo 1 de julio de 2026 todas aquellas personas que realicen depósitos o retiros en efectivo de más de 140 mil pesos en sucursales bancarias del país, deberán cumplir con requisitos.

A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo

Volkswagen de México y Profeco mantienen activos llamados a revisión por posibles defectos en bolsas de aire Takata y Joyson que podrían causar lesiones en caso de accidente

Profeco alerta por fallas en airbags de más de 38 mil autos Volkswagen y Seat en México

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en una ceremonia realizada en Palacio Nacional.

Sheinbaum abandera a la Delegación que viajará a los Juegos Olímpicos de Invierno