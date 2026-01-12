Trump dice que Irán quiere negociar mientras los muertos por protestas llegan casi a los 600

DUBÁI.-Luego de lanzar amenazas sobre atacar a la República Islámica por su sangrienta represión contra los manifestantes, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán quiere negociar con Washington.

No obstante, sigue sin estar claro qué podría prometer Irán, especialmente dado que Trump ha establecido demandas estrictas sobre su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos.

Por su parte el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, insistió en que “la situación ha quedado bajo control total”.

“Es por eso que las protestas se tornaron violentas y sangrientas, para dar una excusa al presidente estadounidense para intervenir”, dijo Araghchi, en comentarios transmitidos por la cadena satelital de noticias Al Jazeera, financiada por Qatar.

Al Jazeera ha podido reportar en vivo desde dentro del país a pesar del corte de internet. Sin embargo, Araghchi agregó que Irán estaba “abierto a la diplomacia”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que un canal con Estados Unidos permanece abierto, pero que las conversaciones deben basarse en “la aceptación de intereses y preocupaciones mutuas, no en una negociación que sea unilateral y basada en la imposición”.

Fue el lunes que los manifestantes progubernamentales salieron a las calles el lunes en apoyo de la teocracia, una demostración de fuerza después de días de protestas que desafiaron directamente el gobierno del líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei.

Por su parte el fiscal general de Irán ha dicho que los fiscales presentarán cargos bajo ese epígrafe contra los manifestantes, que conlleva la pena de muerte.

Fue el domingo que trascendió que Trump y su equipo de seguridad nacional dijo que consideró una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel.