Defiende la Casa Blanca a Trump después que de llamara ‘cerdita’ a una periodista, demuestra su honestidad

Internacional
/ 21 noviembre 2025
    Defiende la Casa Blanca a Trump después que de llamara ‘cerdita’ a una periodista, demuestra su honestidad
    Donald Trump llamó a la periodista de la agencia Bloomberg, Karoline Leavitt “cerdita”. Foto: Catherine Lucey/Instagram

Tras decirle a Catherine Lucey “cerdita”, Karoline Leavitt quien es la portavoz de la Casa Blanca defendió al presidente estadounidense quien atacó de esta forma a la periodista de Bloomberg

WASHINGTON- Karoline Leavitt, quien es la portavoz de la Casa Blanca, aseguró que el hecho de que Trump, llamara “cerdita” a una periodista revela que el mandatario es “honesto” y “transparente” con los medios de comunicación.

El presidente es muy franco y honesto con todos los presentes en esta sala. Lo han visto ustedes mismos. Lo han experimentado ustedes mismos”, explicó Leavitt durante una rueda de prensa.

¿ATAQUE A LA PRENSA?

El presidente estadounidense llamó “cerdita” y la mandó a callar a Catherine Lucey, quien es la corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, el pasado viernes a bordo del Air Force One cuando ella lo cuestionó sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

El presidente se frustra con los periodistas cuando mienten sobre él, cuando difunden noticias falsas sobre él y su Administración. Pero también es el presidente más transparente de la historia y, como todos ustedes saben, les da a todos los que están en esta sala un acceso sin precedentes”, afirmó la portavoz.

En este sentido Leavitt elogió a Trump como el presidente más transparente y critocó contra su predecesor, Joe Biden: “Creo que el hecho de que el presidente sea franco, abierto y honesto con ustedes, en lugar de esconderse a sus espaldas, es, francamente, mucho más respetuoso que lo que vieron en la última Administración”, detalló.

Todos los que están en esta sala deberían apreciar la franqueza y la apertura que les brinda el presidente Trump casi a diario”, concluyó.

Tras la publicación del vídeo en el que se ve y se escucha a Trump insultando a la reportera provocó una oleada de críticas del gremio periodístico.

Este es uno más de los más recientes ataques del mandatario en contra de los periodistas, fundamentalmente en contra de las mujeres. El martes pasado llamó “pésima reportera” a una profesional que también lo cuestionó por los documentos de Epstein.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Temas


Ataques a periodistas
Periodistas

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

true

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La detención de sus escoltas abre nuevas líneas de investigación, tanto sobre la seguridad personal del alcalde como sobre posibles fallas institucionales.

Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán
Los últimas datos económicos marcan un fin a la racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Se contrae 0.3% la economía mexicana
Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado en Vector, Intercam o CIBanco, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sheinbaum afirma que no hay evidencia de lavado de dinero en Vector, Intercam o CIBanco

Los tabasqueños enloquecieron con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, quien no sólo ostentaba el título de Miss México 2025, también el ser la Flor de Tabasco 2018.

Tabasco ‘enloqueció’ con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
La frase no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita se recuerda en cada celebración del Día de Usar Menos Cosas.

Aprendiendo a vivir ‘con menos’, a favor de un mundo menos consumista
Tramitar la CURP biométrica 2025 es gratuito y voluntario. Consulta los módulos disponibles en México, requisitos y tiempos del proceso.

¿Dónde tramito la CURP biométrica?... Estos son los módulos en todo México
La Carrera Cristo Rey 2025 se correrá este domingo en La Libertad, Saltillo.

Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte
Mensaje. La presidenta aseguró que este triunfo rompe con la idea de que las mujeres ‘calladitas se ven más bonitas’.

‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México