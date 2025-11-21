Defiende la Casa Blanca a Trump después que de llamara ‘cerdita’ a una periodista, demuestra su honestidad

WASHINGTON- Karoline Leavitt, quien es la portavoz de la Casa Blanca, aseguró que el hecho de que Trump, llamara “cerdita” a una periodista revela que el mandatario es “honesto” y “transparente” con los medios de comunicación.

”El presidente es muy franco y honesto con todos los presentes en esta sala. Lo han visto ustedes mismos. Lo han experimentado ustedes mismos”, explicó Leavitt durante una rueda de prensa.

¿ATAQUE A LA PRENSA?

El presidente estadounidense llamó “cerdita” y la mandó a callar a Catherine Lucey, quien es la corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, el pasado viernes a bordo del Air Force One cuando ella lo cuestionó sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

”El presidente se frustra con los periodistas cuando mienten sobre él, cuando difunden noticias falsas sobre él y su Administración. Pero también es el presidente más transparente de la historia y, como todos ustedes saben, les da a todos los que están en esta sala un acceso sin precedentes”, afirmó la portavoz.

En este sentido Leavitt elogió a Trump como el presidente más transparente y critocó contra su predecesor, Joe Biden: “Creo que el hecho de que el presidente sea franco, abierto y honesto con ustedes, en lugar de esconderse a sus espaldas, es, francamente, mucho más respetuoso que lo que vieron en la última Administración”, detalló.

”Todos los que están en esta sala deberían apreciar la franqueza y la apertura que les brinda el presidente Trump casi a diario”, concluyó.