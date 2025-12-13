Sistema sanitario responde ante primer caso de ‘súper gripe’ en México

CDMX.- La confirmación del primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México puso a prueba los mecanismos de vigilancia epidemiológica y respuesta del sistema de salud, informaron autoridades federales, quienes aseguraron que el país cuenta con protocolos, tratamientos y vacunas suficientes para atender este tipo de infecciones.

La Secretaría de Salud precisó que el caso fue identificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), lo que permitió una atención médica oportuna. El paciente recibió tratamiento ambulatorio con antivirales, evolucionó favorablemente y ya se encuentra recuperado, por lo que se descartó un riesgo inmediato para la población.

Especialistas señalaron que la detección temprana es resultado del fortalecimiento de los sistemas de monitoreo implementados tras la pandemia de COVID-19, los cuales permiten identificar variantes de virus respiratorios y actuar de manera preventiva antes de que se presenten brotes generalizados.

La dependencia federal subrayó que el subclado K del virus H3N2 no representa un agente desconocido para el sistema sanitario, ya que forma parte de las variantes de influenza estacional que se vigilan de manera permanente y para las cuales existen tratamientos y esquemas de vacunación eficaces.

En este contexto, las autoridades reiteraron que la red hospitalaria y las unidades de primer nivel están preparadas para atender casos respiratorios durante la temporada invernal, periodo en el que se incrementa la demanda de servicios médicos por influenza, COVID-19 y otras infecciones respiratorias.

Asimismo, destacaron la disponibilidad de vacunas tetravalentes contra influenza, así como de biológicos contra COVID-19 y neumococo, que forman parte de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 y que buscan reducir hospitalizaciones y complicaciones graves, especialmente en grupos vulnerables.

El sector salud indicó que uno de los principales aprendizajes de los últimos años es la importancia de la prevención y la atención temprana, por lo que insistió en no minimizar síntomas respiratorios y acudir a valoración médica en caso de presentar fiebre alta, dificultad respiratoria o malestar general persistente.

Finalmente, la Secretaría de Salud sostuvo que la confirmación de este caso refleja un sistema de salud en alerta permanente, con capacidad de respuesta y coordinación interinstitucional, al tiempo que llamó a la población a mantener medidas preventivas y completar sus esquemas de vacunación. Con información de El Universal