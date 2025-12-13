Sistema sanitario responde ante primer caso de ‘súper gripe’ en México

Noticias
/ 13 diciembre 2025
    Sistema sanitario responde ante primer caso de ‘súper gripe’ en México
    El sector salud indicó que uno de los principales aprendizajes de los últimos años es la importancia de la prevención y la atención temprana. /FOTO: ESPECIAL

Autoridades sanitarias destacaron que la detección oportuna y la recuperación del paciente reflejan la capacidad operativa del sistema de salud para responder a virus en temporada

CDMX.- La confirmación del primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México puso a prueba los mecanismos de vigilancia epidemiológica y respuesta del sistema de salud, informaron autoridades federales, quienes aseguraron que el país cuenta con protocolos, tratamientos y vacunas suficientes para atender este tipo de infecciones.

La Secretaría de Salud precisó que el caso fue identificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), lo que permitió una atención médica oportuna. El paciente recibió tratamiento ambulatorio con antivirales, evolucionó favorablemente y ya se encuentra recuperado, por lo que se descartó un riesgo inmediato para la población.

TE PUEDE INTERESAR: Caen tres presuntos secuestradores de migrantes en Ciudad Juárez

Especialistas señalaron que la detección temprana es resultado del fortalecimiento de los sistemas de monitoreo implementados tras la pandemia de COVID-19, los cuales permiten identificar variantes de virus respiratorios y actuar de manera preventiva antes de que se presenten brotes generalizados.

La dependencia federal subrayó que el subclado K del virus H3N2 no representa un agente desconocido para el sistema sanitario, ya que forma parte de las variantes de influenza estacional que se vigilan de manera permanente y para las cuales existen tratamientos y esquemas de vacunación eficaces.

TE PUEDE INTERESAR: Guadalupe-Reyes, periodo de mayor riesgo de acoso para mujeres y niñas: alerta ONG

En este contexto, las autoridades reiteraron que la red hospitalaria y las unidades de primer nivel están preparadas para atender casos respiratorios durante la temporada invernal, periodo en el que se incrementa la demanda de servicios médicos por influenza, COVID-19 y otras infecciones respiratorias.

Asimismo, destacaron la disponibilidad de vacunas tetravalentes contra influenza, así como de biológicos contra COVID-19 y neumococo, que forman parte de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 y que buscan reducir hospitalizaciones y complicaciones graves, especialmente en grupos vulnerables.

TE PUEDE INTERESAR: Juez ordena transparentar detención de Zhenli Ye Gon tras concederle amparo

El sector salud indicó que uno de los principales aprendizajes de los últimos años es la importancia de la prevención y la atención temprana, por lo que insistió en no minimizar síntomas respiratorios y acudir a valoración médica en caso de presentar fiebre alta, dificultad respiratoria o malestar general persistente.

Finalmente, la Secretaría de Salud sostuvo que la confirmación de este caso refleja un sistema de salud en alerta permanente, con capacidad de respuesta y coordinación interinstitucional, al tiempo que llamó a la población a mantener medidas preventivas y completar sus esquemas de vacunación. Con información de El Universal

Temas


vacunas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Secretaría de Salud

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Nueva ley surge en un contexto marcado por altos niveles de contaminación y bajo aprovechamiento de materiales.

Basura desbordada impulsa nueva ley verde en el Senado
Destaca que hay avance en la administración de recursos, el combate a privilegios y una mayor cercanía con la ciudadanía.

‘Se acabaron los intocables’:
OAJ presume limpieza en el Poder Judicial
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Agricultura de EU informaron que alcanzaron un entendimiento sobre el tema.

Cede México: pagará a EU adeudo de agua

La FGJCDMX lanzó un llamado ciudadano y ofreció hasta 500 mil pesos de recompensa para ubicar a Xin Wang, señalado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Anguie Luviano Checa

FGJCDMX ofrece recompensa de 500 mil pesos para localizar a Xin Wang por feminicidio de Anguie Luviano

Cayó ‘El Limones’

Cayó ‘El Limones’
¿Vencer o convencer?

¿Vencer o convencer?
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Un hombre que presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental y secuestró a sus hijas fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en colaboración con autoridades de Michoacán.

Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán