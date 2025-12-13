Capturan a exfuncionario acusado de desviar millones para penales federales

CDMX.- Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales, acusado de participar en el desvío de recursos públicos destinados a los penales federales del país.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves; sin embargo, no se precisó el lugar del arresto ni el sitio al que fue trasladado el exservidor público. La ficha únicamente consigna sus características físicas y la vestimenta que portaba al momento de su detención.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exfuncionarios contra quienes se giró orden de aprehensión en mayo de 2023, junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con el sistema penitenciario federal.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el exfuncionario está acusado de haber intervenido en el desvío de aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras vinculadas a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien se encuentra detenido en Miami, Estados Unidos.

Las órdenes de aprehensión fueron libradas por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la misma causa penal también están implicados Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, así como otros exmandos del sistema penitenciario federal.

Entre ellos figuran Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia, además del propio Jesús Gabriel Pérez Rodríguez.

Las autoridades federales no han informado si el detenido será presentado ante un juez en las próximas horas ni si se solicitará su vinculación a proceso, mientras continúan las investigaciones por uno de los mayores presuntos desvíos de recursos públicos relacionados con el sistema penitenciario federal. Con información de El Universal