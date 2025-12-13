Universidades se rezagan frente al nuevo mercado laboral, alertan especialistas

CDMX.- El avance acelerado de la automatización y la inteligencia artificial ha puesto en evidencia una creciente brecha entre los planes de estudio universitarios y las necesidades reales del mercado laboral, advirtieron especialistas en empleo y educación, quienes señalaron que este desfase podría impactar con mayor fuerza a partir de 2026.

De acuerdo con análisis citados por expertos, muchas instituciones de educación superior continúan formando profesionistas bajo modelos diseñados para un contexto económico y tecnológico que ya no existe, lo que reduce la empleabilidad de egresados en áreas altamente transformadas por la digitalización.

Carreras como administración, contaduría, periodismo, diseño o traducción no enfrentan una desaparición total, explicaron, pero sí una transformación profunda de sus funciones, en la que las tareas rutinarias y generalistas son cada vez más absorbidas por sistemas automatizados.

Especialistas subrayaron que el problema no radica en la elección de una carrera, sino en la falta de actualización de los contenidos académicos, que en muchos casos no incorporan habilidades digitales, análisis de datos, pensamiento estratégico o uso crítico de tecnologías emergentes.

Esta desconexión, añadieron, genera expectativas laborales poco realistas entre los estudiantes, quienes al egresar se enfrentan a un mercado que demanda perfiles híbridos, con competencias técnicas y capacidad de adaptación constante, más allá del título profesional.

El rezago educativo también impacta a profesionistas en activo, quienes ejercen bajo esquemas tradicionales y encuentran dificultades para reinsertarse o competir en entornos laborales que priorizan la especialización y el aprendizaje continuo.

Ante este escenario, expertos recomendaron fortalecer la vinculación entre universidades, sector productivo y autoridades educativas, así como revisar los planes de estudio para alinearlos con las nuevas dinámicas del empleo, sin perder el componente humano que distingue a ciertas profesiones.

Advirtieron que, de no atenderse esta brecha, el riesgo no será la desaparición de carreras completas, sino la formación de generaciones que lleguen al mercado laboral con herramientas insuficientes para enfrentar un entorno cada vez más competitivo y tecnológico. Con información de Excélsior