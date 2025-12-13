Sheinbaum devuelve tierras históricas a comunidad indígena en Chihuahua

CALVO, CHIH.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado 13 de diciembre un acto en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en el que se formalizó la restitución de más de 3 mil hectáreas de tierra al pueblo indígena ódami, como parte del Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara.

El evento se llevó a cabo en la comunidad ódami de Mala Noche, donde la mandataria federal entregó el Decreto de Propiedad Comunal a autoridades tradicionales y representantes comunitarios, con lo que se reconoce jurídicamente la posesión colectiva del territorio.

Durante su mensaje, Sheinbaum afirmó que la restitución de tierras no constituye una concesión del Estado, sino el reconocimiento de un derecho histórico vulnerado desde la conquista y profundizado con la expansión del Estado mexicano a lo largo de los siglos.

La presidenta señaló que estas acciones buscan reparar de manera parcial el despojo territorial sufrido por los pueblos originarios de la región y reiteró su compromiso de regresar a Chihuahua para dar seguimiento a los avances del plan, particularmente en materia de seguridad, infraestructura social y proyectos productivos.

Al acto asistió la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como funcionarios federales y estatales, y representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quienes informaron que la inversión federal prevista para comunidades indígenas en la entidad asciende a aproximadamente 423 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, los recursos serán destinados a proyectos de vivienda, construcción y rehabilitación de caminos, servicios de salud y fortalecimiento comunitario en distintas zonas de la Sierra Tarahumara.

Las más de 3 mil hectáreas restituidas se localizan en la zona de Mala Noche, dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, y quedarán bajo la figura de propiedad comunal, lo que permitirá a la comunidad ódami administrar y aprovechar el territorio de forma colectiva y con pleno reconocimiento legal.

Sheinbaum destacó que la política de restitución de tierras a pueblos originarios continuará en otras regiones del país y subrayó que su gobierno mantendrá una coordinación permanente con las autoridades tradicionales para atender problemáticas como la inseguridad, la tala ilegal, la explotación de recursos naturales y la migración forzada. Con información de El Universal