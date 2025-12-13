Guadalupe-Reyes, periodo de mayor riesgo de acoso para mujeres y niñas: alerta ONG

/ 13 diciembre 2025
    Guadalupe-Reyes, periodo de mayor riesgo de acoso para mujeres y niñas: alerta ONG
    Revelan que mientras se intensifica la convivencia social, disminuyen tanto la supervisión como la capacidad de reacción y de denuncia. /FOTO: ESPECIAL

Celebraciones decembrinas no solo aumentan el consumo de alcohol y la convivencia social, sino también las condiciones que propician acoso en diversos ámbitos

CDMX.- La asociación civil Ola Violeta alertó sobre un aumento sostenido de acoso y violencia contra mujeres y niñas durante el periodo festivo conocido como Guadalupe-Reyes, que abarca desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, tanto en espacios comunitarios y familiares como en centros de trabajo y en entornos digitales.

Al presentar su reporte especial “Guadalupe-Reyes... del acoso”, el organismo señaló que las celebraciones, posadas y reuniones propias de esta época crean condiciones de riesgo que favorecen conductas de acoso sexual, hostigamiento, abuso infantil y violencia laboral.

De acuerdo con el análisis presentado por la fundadora de Ola Violeta, María Elena Esparza Guevara, mientras se intensifica la convivencia social, disminuyen tanto la supervisión como la capacidad de reacción y de denuncia, sobre todo entre mujeres jóvenes y niñas. En su opinión, el incremento en el consumo de alcohol genera “escenarios donde el acoso no solo ocurre con mayor frecuencia, sino que se normaliza o se justifica”.

El reporte se apoya en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, que indican que 27.9 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia en el ámbito laboral durante fiestas decembrinas, y en estudios sobre ciberacoso que señalan que más de 10.6 millones de mujeres han experimentado violencia en espacios digitales, una situación que tiende a intensificarse durante periodos vacacionales.

Respecto a la violencia contra la infancia, Esparza Guevara subrayó que aproximadamente 70 por ciento de los abusos sexuales infantiles ocurre en el hogar y es cometido por familiares cercanos, un fenómeno que, dijo, se agrava durante diciembre por las reuniones familiares prolongadas y el consumo de alcohol.

La organización también advirtió que las fiestas de fin de año en el entorno laboral representan un punto crítico para las mujeres, pues las jerarquías y la presión social por convivir pueden invisibilizar conductas de acoso. Muchas optan por no denunciar por temor a despidos, represalias o a ser estigmatizadas.

La alerta coincide con la preocupación generalizada de colectivos e instituciones que monitorean la violencia de género en México, donde los mecanismos de prevención buscan combatir la persistencia de agresiones en distintos ámbitos de la vida social. Con información de Excélsior

