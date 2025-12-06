Deja 11 muertos, incluidos 3 menores, tiroteo en un bar de Sudáfrica

Internacional
/ 6 diciembre 2025
    Deja 11 muertos, incluidos 3 menores, tiroteo en un bar de Sudáfrica
    Autoridades dieron a conocer de manera oficial que el bar operaba sin licencia. FOTO: UNSPLASH

El bar estaba dentro de un albergue, por lo que los menores fallecidos son de 3, 12 y 16 años de edad

CIUDAD DEL CABO, SUD.- Al menos 11 personas, incluidos tres menores, fallecieron a causa de un tiroteo en un bar en un municipio próximo a la capital administrativa de Sudáfrica, Pretoria, dijo la policía el sábado.

Otras 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, según un comunicado de los Servicios de Policía de Sudáfrica. La policía no ofreció detalles acerca de las edades de los heridos.

TE PUEDE INTERESAR: Rusia lanza un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania mientras continúan las conversaciones para la paz

El tiroteo ocurrió en un bar sin licencia en el municipio de Saulsville, al oeste de Pretoria, a primera hora del sábado. Los medios locales informaron que el bar estaba dentro de un albergue.

Los menores fallecidos eran un niño de 3 años, otro de 12 y una niña de 16. La policía dijo que buscaba a tres sospechosos.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con más de 26 mil en 2024, un promedio de más de 70 al día. Las armas de fuego son, con mucho, la principal causa de muerte en los homicidios.

El país, con 62 millones de habitantes, tiene leyes de posesión de armas relativamente estrictas, pero muchas muertes son cometidas con armas ilegales, según las autoridades.

Ha habido varios tiroteos masivos en bares —a veces llamados shebeens o tabernas— en los últimos años, incluyendo uno que mató a 16 personas en el municipio de Soweto en Johannesburgo en 2022.

En septiembre del año pasado, 18 personas fueron asesinadas, 15 de ellas mujeres, en tiroteos masivos en dos casas en una parte rural de la provincia del Cabo Oriental. Un hombre fue acusado por presuntamente disparar a las víctimas con un fusil de asalto.

Temas


tiroteos

true

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal