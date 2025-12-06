Deja 11 muertos, incluidos 3 menores, tiroteo en un bar de Sudáfrica

CIUDAD DEL CABO, SUD.- Al menos 11 personas, incluidos tres menores, fallecieron a causa de un tiroteo en un bar en un municipio próximo a la capital administrativa de Sudáfrica, Pretoria, dijo la policía el sábado.

Otras 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, según un comunicado de los Servicios de Policía de Sudáfrica. La policía no ofreció detalles acerca de las edades de los heridos.

El tiroteo ocurrió en un bar sin licencia en el municipio de Saulsville, al oeste de Pretoria, a primera hora del sábado. Los medios locales informaron que el bar estaba dentro de un albergue.

Los menores fallecidos eran un niño de 3 años, otro de 12 y una niña de 16. La policía dijo que buscaba a tres sospechosos.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con más de 26 mil en 2024, un promedio de más de 70 al día. Las armas de fuego son, con mucho, la principal causa de muerte en los homicidios.

El país, con 62 millones de habitantes, tiene leyes de posesión de armas relativamente estrictas, pero muchas muertes son cometidas con armas ilegales, según las autoridades.

Ha habido varios tiroteos masivos en bares —a veces llamados shebeens o tabernas— en los últimos años, incluyendo uno que mató a 16 personas en el municipio de Soweto en Johannesburgo en 2022.

En septiembre del año pasado, 18 personas fueron asesinadas, 15 de ellas mujeres, en tiroteos masivos en dos casas en una parte rural de la provincia del Cabo Oriental. Un hombre fue acusado por presuntamente disparar a las víctimas con un fusil de asalto.