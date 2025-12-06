Rusia lanza un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania mientras continúan las conversaciones para la paz

Rusia lanzó un gran ataque con misiles y drones sobre Ucrania durante la noche y hasta el sábado, después de que funcionarios estadounidenses y ucranianos dijeran que se reunirían el sábado para un tercer día de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra que dura casi cuatro años.

Rusia utilizó 653 drones y 51 misiles en el ataque de amplio alcance, que provocó alertas de ataque aéreo en todo el país y ocurrió mientras Ucrania conmemoraba el Día de las Fuerzas Armadas, dijo la fuerza aérea del país el sábado por la mañana.

TE PUEDE INTERESAR: Las vidas ocultas de los hijos secretos de Vladimir Putin

Las fuerzas ucranianas derribaron y neutralizaron 585 drones y 30 misiles, dijo la fuerza aérea, añadiendo que 29 lugares fueron atacados.

Al menos ocho personas resultaron heridas en los ataques, dijo el ministro del Interior ucraniano, Ihor Klymenko.

Entre ellos, al menos tres personas resultaron heridas en la región de Kiev, según las autoridades locales. Se reportaron avistamientos de drones incluso en la región ucraniana de Lviv, al oeste del país.

Rusia llevó a cabo un “ataque masivo con misiles y drones” contra centrales eléctricas y otras infraestructuras energéticas en varias regiones de Ucrania, escribió el operador energético nacional de Ucrania, Ukrenergo, en Telegram.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que las instalaciones energéticas fueron los principales objetivos de los ataques, y también señaló que un ataque con drones había “incendiado” la estación de tren en la ciudad de Fastiv, ubicada en la región de Kiev.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas habían derribado 116 drones ucranianos sobre territorio ruso durante la noche y el sábado.

El canal de noticias ruso Telegram, Astra, informó que Ucrania atacó la refinería de petróleo de Riazán, en Rusia, y compartió imágenes que parecen mostrar un incendio y columnas de humo elevándose sobre la refinería. Associated Press no pudo verificar el video de forma independiente.

Ucrania no hizo comentarios inmediatos sobre el presunto ataque.

El gobernador regional de Riazán, Pavel Malkov, dijo que un edificio residencial había sido dañado en un ataque con drones y que los restos del dron habían caído en los terrenos de una “instalación industrial”, pero no mencionó la refinería.

Los meses de ataques con aviones no tripulados ucranianos de largo alcance contra refinerías rusas han tenido como objetivo privar a Moscú de los ingresos por exportaciones de petróleo que necesita para continuar la guerra.

Mientras tanto, Kiev y sus aliados occidentales dicen que Rusia está tratando de paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a la calefacción, la luz y el agua corriente por cuarto invierno consecutivo, en lo que los funcionarios ucranianos llaman “utilizar el frío como arma”.

La última ronda de ataques se produjo cuando los asesores del presidente estadounidense Donald Trump y los funcionarios ucranianos dijeron que se reunirán para un tercer día de conversaciones el sábado, después de avanzar en la búsqueda de un acuerdo sobre un marco de seguridad para la Ucrania de la posguerra.

Tras las conversaciones del viernes, ambas partes también ofrecieron la sobria evaluación de que cualquier “progreso real hacia cualquier acuerdo” dependerá en última instancia “de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo”.

La declaración del enviado especial estadounidense Steve Witkoff, del yerno de Trump, Jared Kushner, y de los negociadores ucranianos Rustem Umerov y Andriy Hnatov se produjo después de que se reunieran por segundo día en Florida el viernes.

Ofrecieron sólo pinceladas generales sobre el progreso que, según dicen, se ha logrado mientras Trump presiona a Kiev y Moscú para que acepten una propuesta mediada por Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra.