Dejará Christine Lagarde el BCE antes de concluir mandato; la UE elegirá sucesor antes de la elección en Francia

FRÁNCFORT- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, renunciará al cargo nueve meses antes de que concluya su mandato, una medida que abre el camino para que los líderes europeos elijan a un sucesor antes de las elecciones presidenciales de Francia del próximo año. Lagarde, de 70 años, se irá el 7 de febrero, informó el BCE. Su mandato de ocho años debía terminar el 31 de octubre de 2027.

La renuncia abre el camino para un complejo regateo político sobre su sucesor y los reemplazos de otros dos altos funcionarios que se irán el próximo año. El presidente del BCE encabeza el consejo de gobierno del banco, que fija las tasas de interés para los 21 países que usan el euro como moneda. La tasa afecta a los costos de endeudamiento para todo, desde la compra de viviendas hasta nuevas fábricas, y sirve como la principal herramienta de crisis de la Unión Europea en tiempos de turbulencia económica y financiera. “Ha sido un gran orgullo y un enorme privilegio servir a esta institución”, dijo Lagarde en un mensaje de video publicado en X. “Creo que dejo esta institución con la sensación de un buen trabajo hecho y un BCE que está preparado para el futuro”. Respondiendo a la pregunta sobre sus razones en una conferencia de prensa tras la decisión del banco de dejar las tasas sin cambios, dijo que quería liberarse de la obligación de neutralidad política que conlleva ser jefa del BCE. “Quiero tener la libertad de palabra, la libertad de expresión y la libertad de participar en asuntos que no son de política monetaria”, dijo. “No creo que pueda sentirme cómoda con esa neutralidad en el momento actual”. No dio más detalles. El anuncio era esperado tras las especulaciones de que Lagarde se iría antes del plazo límite para permitir que los líderes de la UE eligieran a un sucesor mientras el presidente francés, el proeuropeo Emmanuel Macron, todavía está en el cargo. Eso protegería contra la posibilidad de que la candidata presidencial de derecha Marine Le Pen pudiera ganar las elecciones galas e influir en la decisión. “Que se vaya antes no es una sorpresa y no cambia las perspectivas para las políticas del BCE”, dijo Holger Schmieding, economista jefe del banco Berenberg.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que el proceso de selección “se iniciará hoy y procederá sin demora”. El mandato de otro alto funcionario del BCE, el economista jefe Philip Lane, debe terminar el 31 de mayo, mientras que otra integrante del comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, renuncia el 3 de enero para trasladarse al Fondo Monetario Internacional. Se espera que los líderes europeos acuerden un paquete para repartir las tres vacantes entre los países miembros en una compleja ronda de negociación política. Los líderes de la UE probablemente buscarían llegar a un acuerdo sobre los tres cargos antes de una reunión cumbre los días 17 y 18 de diciembre, dijo Holger Schmieding, economista jefe del banco Berenberg.

Señaló que los principales candidatos para el puesto de Lagarde parecían ser el exjefe del banco central de Holanda Klaas Knot y el español Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales, que es una organización internacional de bancos centrales. “La Unión Europea trata de protegerse, al menos en cierta medida, contra el riesgo de que la derechista Marine Le Pen pueda ganar las elecciones presidenciales francesas en abril-mayo de 2027”, escribió Schmieding en un correo electrónico. “El sucesor de Lagarde aún será nombrado mientras el firmemente proeuropeo centrista Emmanuel Macron todavía reside en el Palacio del Elíseo”. Lagarde, la exjefa del Fondo Monetario Internacional, fue nombrada en 2011 para suceder a Mario Draghi. Una decisión clave llegó en 2020, cuando el banco desplegó 1,35 billones de euros (1,5 billones de dólares) en estímulo de emergencia en forma de compras de bonos para evitar que la pandemia de COVID-19 secara el crédito para la economía.

La capacidad del banco para actuar con rapidez, en contraste con las negociaciones a menudo prolongadas entre los 27 gobiernos nacionales de la Unión Europea, le ha dado un papel de liderazgo en la lucha contra crisis que afectan a todo el continente, como la pandemia y el período álgido de la crisis de deuda de la eurozona de 2010-2012. En particular, la promesa de Draghi en 2012 de “hacer lo que sea necesario para preservar el euro” calmó la turbulencia en los mercados de bonos que elevó los temores de que la eurozona se desintegrara. El anuncio de Lagarde eclipsó la decisión que el banco tomó el jueves de dejar su tasa de referencia en 2,5% pese a una inflación anual de 3,8%, alimentada por los altos precios del petróleo causados por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Las tasas altas frenan la inflación, que está por encima del objetivo del banco de 2%. Sin embargo, el aumento de las tasas en el mercado de bonos ya reduce el crédito, independientemente del BCE, lo que, en la práctica, hace el trabajo del banco central por él, dicen los analistas.