Irán está reclutando a niños de tan solo 12 años para entrenarlos en brigadas de ‘autosacrificio’

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    Irán está reclutando a niños de tan solo 12 años para entrenarlos en brigadas de ‘autosacrificio’
    Una mujer marcha junto a otras mujeres y niños como parte de la nueva campaña de reclutamiento de Irán basada en el ‘autosacrificio’. AP

La formación también incluiría enseñar a los niños a pilotar drones e incluso a disparar armas montadas en el hombro

Irán ha puesto en marcha una nueva campaña de reclutamiento militar dirigida a chicos de entre 12 y 15 años, como parte de la campaña de “autosacrificio” de la República Islámica.

Según informó la agencia de noticias iraní Labor News Agency, Sasan Zare, portavoz de la campaña, declaró que los jóvenes de 15 años en adelante han comenzado el entrenamiento militar y que, debido a la alta demanda, “también se organizará un entrenamiento especial adecuado para edades más tempranas”.

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Según declaró Zare al medio de comunicación, el entrenamiento comenzará esta semana como parte de la campaña iraní Janfada, o de autosacrificio, que promueve el lema: “Solo tenemos una vida y la entregamos por Irán”.

Según añadió Zare, la formación consistiría en que los niños aprendieran los conceptos básicos para “garantizar la seguridad local, los preparativos generales para la guerra, la observación, la vigilancia y las medidas de inteligencia”.

También incluiría enseñar a los niños a pilotar drones e incluso a disparar armas montadas en el hombro.

Según se informa, el entrenamiento estará supervisado por la fuerza de seguridad Basij, la milicia voluntaria iraní que supervisó la brutal represión contra los manifestantes en enero.

Zare afirmó que 31 millones de iraníes se habían alistado en el marco de la campaña, aproximadamente un tercio de la población del país, y que el 26% supuestamente se había inscrito para realizar tareas militares y de seguridad.

Aún no está claro si los niños serán reclutados automáticamente en las fuerzas de seguridad de Irán una vez que completen el entrenamiento.

Si bien el reclutamiento de menores de 15 años en las fuerzas armadas contraviene el derecho internacional humanitario, Irán ha sido acusado de utilizar niños en su ejército .

En marzo, Rahim Nadali, un subcomandante del Cuerpo Mohammad Rasoul Allah de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Gran Teherán, anunció que niños de tan solo 12 años podían alistarse como voluntarios en las fuerzas de seguridad interna.

Desde entonces, han surgido testimonios de niños soldados desplegados en puestos de control y patrullas de la Guardia Revolucionaria Islámica, según Amnistía Internacional.

Entre los niños se encontraba Alireza Jafari, de 11 años, quien murió durante un incidente en uno de esos puestos de control. Según los medios estatales iraníes, la milicia Basij confirmó que el niño estaba “prestando servicio” cuando falleció.

La madre del niño declaró a los periodistas que su marido le había dicho que había “escasez de personal” en el puesto de control y que llevó a sus hijos allí, entre ellos un niño de nueve años.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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